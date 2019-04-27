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名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

暗諷蔡英文 馬英九：任內不會有人聽說要主持司改會議

2019-04-27 16:36聯合報 記者周志豪╱即時報導

民進黨政府就任近3年來，包含中選會人事與司法改革屢遭詬病。前總統馬英九下午出席司法院長前院長賴浩敏個人新書發表會時表示，他擔任總統任內，堅持憲政權力分立，所以外界不會聽過他8年任內說要親自主持司法改革會議，暗諷蔡英文總統。

馬英九也提到，賴浩敏在擔任司法院長前，還曾先被他任命擔任1年多中選會主委，不過就是那一年，使人感覺到賴的作風讓人家能接受，尤其最近3年中選會風波不斷，讓人特別懷念賴過去擔任中選會主委任內作風，再暗批蔡政府中選會爭議。

馬英九表示，他擔任法務部長時兼任中選會委員，當時賴浩敏也是中選會委員，3年中選會經歷下來，馬就發覺「這位老兄很適合當中選會主委」，有很明顯的司法性格、就事論事、不阿諛當道，也能夠堅持理念，再加上說理很清晰。

馬英九說，雖然兼任中選會委員時國民黨成員占多數，開會時親綠賴浩敏所發表的見解還是能獲大家尊重，是適合當獨立機關負責人個性；2009年5月立院制定中選會組織法後，中選會要找一個新主委，馬才靠著當年跟賴同事時還蠻談的來，說動接手。

馬英九更提到，後來總統任內，司法院院長出缺更難找人，上窮碧落下黃泉找了很久候才想到，「這人能當中選會主委，做人做事就事論事、公正不阿」，且又做了幾十年律師，對司法實務瞭若直掌，這個個性應是不錯司法院長。

馬英九說，他當時跟賴浩敏講，「你是我任命的，但不是我內閣的成員，司法機關是獨立機關，所以做你該做的事，我們尊重，而且不會干預」，所以外界應從沒聽過他擔任總統的8年任內說要親自主持司法改革會議，司法院的事，不應該由他來領導。

前總統馬英九下午出席司法院長前院長賴浩敏個人新書發表會時表示，他擔任總統任內，堅...
前總統馬英九下午出席司法院長前院長賴浩敏個人新書發表會時表示，他擔任總統任內，堅持憲政權力分立，所以外界不會聽過他8年任內說要親自主持司法改革會議，暗諷蔡英文總統。記者周志豪／攝影
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中選會馬英九司法院蔡英文
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