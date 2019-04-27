影／新書發表會 賴浩敏：此刻是我人生的高潮

2019-04-27 16:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 葉信菉 ╱即時報導



前司法院長賴浩敏下午舉辦新書發表會，許多重量級人物都到場，包含前總統府資政姚嘉文、日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫、前總統馬英九、央行前總裁彭淮南等。賴浩敏表示，此刻是他人生的高潮，但後面的人生是更多的驚嘆號，他也特別感謝馬前總統當年的提拔。