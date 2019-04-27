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影／新書發表會 賴浩敏：此刻是我人生的高潮

2019-04-27 16:06聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

司法院長賴浩敏下午舉辦新書發表會，許多重量級人物都到場，包含前總統府資政姚嘉文、日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫、前總統馬英九、央行前總裁彭淮南等。賴浩敏表示，此刻是他人生的高潮，但後面的人生是更多的驚嘆號，他也特別感謝馬前總統當年的提拔。

馬英九也表示，當年就是知道賴前院長是個公正、客觀的人，所以才會邀請他來擔任司法院長這個需要獨立運作的機關，他也從沒干預過賴前院長的工作，並鼓勵他未來的人生要繼續維持游泳的好習慣。

央行前總裁彭淮南下午出席司法院前院長賴浩敏新書發表會。記者葉信菉／攝影
央行前總裁彭淮南下午出席司法院前院長賴浩敏新書發表會。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（圖）下午出席司法院前院長賴浩敏新書發表會，他表示當年就是知道賴前院...
前總統馬英九（圖）下午出席司法院前院長賴浩敏新書發表會，他表示當年就是知道賴前院長是個公正、客觀的人，所以才會邀請他來擔任司法院長。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（左）下午出席司法院前院長賴浩敏（右）新書發表會，馬表示他跟賴前院長...
前總統馬英九（左）下午出席司法院前院長賴浩敏（右）新書發表會，馬表示他跟賴前院長是道義上的朋友，而賴也再次感謝馬前總統當年的提拔。記者葉信菉／攝影
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司法院馬英九
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