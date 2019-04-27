初選未定喊誰配誰 賴清德：讓社會誤解民進黨權力分贓

2019-04-27 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今參加在高雄舉行的「台灣關係法40周年台美關係的回顧與展望」論壇，會後民眾問到民進黨總統初選問題，賴清德說，民進黨是民主政黨，初選是一道民主程序，重要的意義不是只有輸贏，而是落實主權在民、人民作主。還說，人選決定前就喊誰配誰，這不符民主精神，也容易讓社會誤解，民進黨在權力分贓，甚至也有搓圓仔湯的嫌疑。

賴清德說，人民作主意思就是面對2020台灣這個大局，民進黨由誰來代表應該由人民來決定，「由人民決定民進黨2020總統候選人，這才是民主真正精神所在」，也是他希望初選程序繼續走下主要原因。

賴清德說，民進黨是民主政黨，有民主制度，制度就是初選選出總統候選人後，再由總統候選人來決定由誰來擔任他的副手，「信仰民主，除了我們要支持民主制度以外，也要有民主精神」，人選決定前就喊誰配誰，這不符民主精神，也容易讓社會誤解，民進黨在權力分贓，也有搓圓仔湯的嫌疑。

賴清德說，民主不是只有輸贏還有更深遠的意義，誰要代表民進黨，代表台灣力量參選2020總統，應該由大家來決定。

賴清德參加「台灣關係法40周年台美關係的回顧與展望」，賴清德在會中發表演講。賴清德說，不要妄自菲薄，台灣民主持續深化。我們是反共，反對共產勢力的擴張，不是反中國人民。台灣是一個民主燈塔，要有企圖心、抱負，民主燈塔要照到中國人民，讓民主制度可以為10幾億人民共享。

賴清德說，希望美國與國際社會了解，台灣安全的鞏固是確保亞太秩序的基石。賴清德說，我們不只要捍衛主權、維護自由民主生活，應該有更大抱負，捍衛亞太區域的和平，深化民主，照耀中國大陸，作為他們的燈塔，要有這樣的抱負、使命，相信我們會更有力量，更容易得到國際社會支持。