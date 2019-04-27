國民黨職併公職條例疑違憲？ 台東地院自提釋憲案

2019-04-27 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年初各縣市政府陸續向各地救國團員工催討溢領的退休金，各地救國團也向各縣市地方法院提起訴訟，其中新北市部分，救國團勝訴，至於台東縣，台東地方法院則認為有牴觸憲法之慮，除裁定停審也提起釋憲，也是各地法院第一個就此案提請釋憲者，至於其它縣市則在審理中。

根據「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」 （黨職併公職條例）第5條規定，過去將國民黨年資和救國團等社團年資併入退休年資，溢領退離職金給與者，應自條例施行後一年內，責令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。

據了解，考試院銓敘部從去年開始執行催討，救國團依法提起訴願，向各地法院聲請行政救濟訴訟。台東地方法院日前裁定停審，並提起釋憲，是全國第一件因「黨職併公職」條例由法院提起釋憲案。

台東地方法院表示，法官認「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與條例」的第5條及第7條規定，有牴觸憲法第7條平等權、第15條財產權、第23條比例原則及信賴保護原則的疑慮，裁定暫停訴訟程序。