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參選立委徐榛蔚爭解套？ 傅崐萁：多些健康的思維

2019-04-27 12:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨花蓮縣立委初選演變成中央地方互槓，今天黨內傳出，花蓮縣長徐榛蔚中常會主張，立委提名比照總統納入可能最強人選參與初選，被解讀為徐為丈夫、花蓮前縣長傅崐萁爭取參選立委解套，徐今天未回應，傅崐萁則說「多些健康的思維，人生會更美好」。

傅崐萁目前是無黨籍，雖去年就爭取重回國民黨，但卡在黨中央遲未獲准。他本月18日出獄後，下一步各界都在關注，儘管一直沒有明確表態，他的政治影響力仍在，這一周來，包括朱立倫、王金平、周錫瑋等有志參與黨內總統初選者，都到過他家中拜訪。

黨內今天傳出，傅妻、花蓮縣長徐榛蔚周三在中常會上主張，立委提名應比照辦理，被黨內解讀要為丈夫、花蓮縣前縣長傅崐萁爭取提名參選立委解套。

傅崐萁上午到吉安鄉參與種櫻花活動，是他出獄後首場公開活動，他透露自己這幾天都在家中休養；稍晚回應有關徐榛蔚在中常會的發言是否要為他參選立委解套時，傅僅簡短表示「多些健康的思維，人生會更美好」；徐則未回應此事。

花蓮藍營立委初選爭議不斷，中央決定4月22日至24日領表登記，但縣黨部堅持延後，甚至開考紀會懲處奉中央指令、依原定時程受理登記的書記長胡慧君，黨中央昨發函縣黨部警告並糾正，但縣黨部仍要延後辦理，目前仍是僵局。

花蓮前縣長傅崐萁（後排左4）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開...
花蓮前縣長傅崐萁（後排左4）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開場合露面。記者王燕華／攝影
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花蓮前縣長傅崐萁（右2）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開場合...
花蓮前縣長傅崐萁（右2）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開場合露面。記者王燕華／攝影
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花蓮前縣長傅崐萁（中）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開場合露...
花蓮前縣長傅崐萁（中）今出席吉安鄉公所辦的種櫻花活動，是他出獄後首次在公開場合露面。記者王燕華／攝影
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傅崐萁徐榛蔚中常會
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