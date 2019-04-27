參選立委徐榛蔚爭解套？ 傅崐萁：多些健康的思維

2019-04-27 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



國民黨花蓮縣立委初選演變成中央地方互槓，今天黨內傳出，花蓮縣長徐榛蔚在中常會主張，立委提名比照總統納入可能最強人選參與初選，被解讀為徐為丈夫、花蓮前縣長傅崐萁爭取參選立委解套，徐今天未回應，傅崐萁則說「多些健康的思維，人生會更美好」。

傅崐萁目前是無黨籍，雖去年就爭取重回國民黨，但卡在黨中央遲未獲准。他本月18日出獄後，下一步各界都在關注，儘管一直沒有明確表態，他的政治影響力仍在，這一周來，包括朱立倫、王金平、周錫瑋等有志參與黨內總統初選者，都到過他家中拜訪。

黨內今天傳出，傅妻、花蓮縣長徐榛蔚周三在中常會上主張，立委提名應比照辦理，被黨內解讀要為丈夫、花蓮縣前縣長傅崐萁爭取提名參選立委解套。

傅崐萁上午到吉安鄉參與種櫻花活動，是他出獄後首場公開活動，他透露自己這幾天都在家中休養；稍晚回應有關徐榛蔚在中常會的發言是否要為他參選立委解套時，傅僅簡短表示「多些健康的思維，人生會更美好」；徐則未回應此事。