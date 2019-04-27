韓國瑜有4千萬? 柯文哲：不只啦！我選過2次我知道

2019-04-27 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前立委蔡正元在臉書貼文「忍辱負重的吳敦義」中，指高雄市長韓國瑜去年選舉時，國民黨主席吳敦義募了4000萬元直接交給韓國瑜作為競選經費。

台北市長柯文哲上午出席牙醫年會時，媒體問柯，怎麼看這4000萬，金流不會經過候選人？柯欲言又止說，他選過兩次選舉就知道，「你看他那選舉」，那費用是多少，算一算也知道，一定有很多錢。媒體追問柯，是不是不只4000萬，柯說，不只啦，看就知道。