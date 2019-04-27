親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨總統初選
韓國瑜人氣爭議
北高廢核大遊行
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

警察新制服中看不中用？夏天不想變鹽巴人 只好訂「改良版」…

蔡英文到慈祐宮參拜

2019-04-27 10:58聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。

蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝...
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。記者曾吉松／攝影
分享
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝...
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。記者曾吉松／攝影
分享
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝...
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。記者曾吉松／攝影
分享
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝...
蔡英文總統上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。記者曾吉松／攝影
分享
蔡英文總統（左）上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加...
蔡英文總統（左）上午到台北松山慈祐宮參拜，參加天上聖母聖誕三獻大禮，受到民眾的加油和祝福。記者曾吉松／攝影
分享

松山慈祐宮蔡英文
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

「打我之後又要抹黑我妻女」 韓國瑜：一定提出告訴

2019-04-27 11:44

郭台銘說鑰匙在北京？ 賴清德：要看到自己的力量

2019-04-27 10:23

影／唐鳳訪華府：會面層級「超乎預期」

2019-04-27 07:56

高雄氣爆善款 韓另組委員會查疑問

2019-04-26 23:07

下周北上演講 韓國瑜夫婦都和這間大學有淵源

2019-04-26 21:30

同婚專法 最快5月1日啟動協商

2019-04-26 21:25

被罵長照吳三桂就撤案 林濁水質疑黃昭順作法怪

2019-04-26 20:41

民進黨台南議長跑票案 賴清德：中評會重創民主精神

2019-04-26 19:00

婦聯會：祈禱也有罪？民主社會的基本人權還有嗎？

2019-04-26 16:46

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

2019-04-26 16:34

總統：不曾對中國壓力低頭 2020是台灣關鍵年

2019-04-26 16:08

立院三讀修正勞基法 不定期契約保障派遣工

2019-04-26 15:09

憑什麼北京要放棄武統？台灣政界的斯德哥爾摩症候群

2019-04-26 14:53

談大選的優勢 柯文哲：我的限制較少

2019-04-26 14:12

現在經濟20年來最好？孫大千：一個台灣兩個世界

2019-04-26 13:53

南下雲林視察地方紛紛請命 蘇貞昌：我專門解決問題

2019-04-26 13:09

郭台銘要後宮別干政 馬英九：周美青是我心中最軟一塊

2019-04-26 13:03

擬修法讓陸配失能雙親可來台定居 黃昭順撤案

2019-04-26 12:48

公投時間過短制約結果 學者籲拉長宣傳期程

2019-04-26 12:34

朱立倫批北市公宅張飛打岳飛 柯P：我要做務實政治人物

2019-04-26 12:34

蘇貞昌：郭台銘比較勇敢 我不敢稱太太是後宮

2019-04-26 12:26

美中台關係起手式 柯文哲：我被限制的條件比較少

2019-04-26 11:50

昨天才接反核遊行請帖 柯文哲：送請帖要有誠意一點

2019-04-26 11:25

產經「李登輝秘錄」第二章 談日本統治下的成長過程

2019-04-26 09:59

粉絲激動親吻手！王金平：若當總統憑2點讓經濟大發展

2019-04-24 12:01

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

郭台銘選2020 林濁水左批蔡英文 右酸韓國瑜

2019-04-18 10:26

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

小英挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

2019-04-26 16:18

太熱了！陸軍司令下令全軍禁止體測一周 違者嚴懲

2019-04-26 18:50

關於4000萬 韓國瑜：這件事讓大家都學了一課

2019-04-26 21:14

關於4000萬 韓國瑜：讓我消化一下資料再回答

2019-04-27 00:38

4千萬惹議 蔡正元：是吳敦義號召企業家湊錢贊助韓國瑜

2019-04-26 15:10

郭台銘爆料老婆離家出走 曾馨瑩好友曝可能原因

2019-04-26 15:08

現在經濟20年來最好？孫大千：一個台灣兩個世界

2019-04-26 13:53

蔡政府經濟20年最好？孫大千：為何民眾沒分到紅利？

2019-04-26 13:53

議員批李佳芬昔日秘書變高官 韓國瑜：別兩套標準

2019-04-26 13:46

四千萬該如何應對 蔡正元代韓「試擬聲明」傳授心法

2019-04-26 16:09

吳敦義：有幫韓國瑜募款 兩人關係沒降到「韓冰！」

2019-04-26 17:08

韓國瑜權貴說 前馬政府官員心寒：專業官僚誰願幫他

2019-04-26 14:22

出國散心的郭台銘夫人曾馨瑩 下午返國了

2019-04-26 16:42

高溫下令暫停體測 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

2019-04-26 21:57

【即時短評】韓國瑜飛刀連三發 刀刀刺傷自己要害

2019-04-26 12:47

國民黨「還有人」要參加初選 蔡玉真：名單把我嚇壞了

2019-04-27 09:30

被郭台銘稱英雄 韓國瑜開心：郭董開始衝選舉了

2019-04-26 14:51

郭台銘要後宮別干政 馬英九：周美青是我心中最軟一塊

2019-04-26 13:03

孫大千：滅韓大戲隆重登場 不殲滅韓國瑜不會罷休

2019-04-27 09:12

後宮干政？ 韓國瑜：我們家不允許

2019-04-26 21:50

韓國瑜在高雄升那麼多國旗 郭台銘：他是我的英雄

2019-04-26 12:33

「剛好去找」郭台銘？ 楊秋興：我當然幫他打初選

2019-04-26 14:48

下周北上演講 韓國瑜夫婦都和這間大學有淵源

2019-04-26 21:30

韓國瑜4千萬爭議仍燒 陳其邁：走回密室政治權貴老路

2019-04-26 20:07

【重磅快評】既英雄又兄弟 郭台銘韓國瑜高手過招了

2019-04-26 18:51

擬修法讓陸配失能雙親可來台定居 黃昭順撤案

2019-04-26 12:48

挺韓大會明登場 「神力女超人」許淑華任神秘嘉賓

2019-04-26 19:21

吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

2019-04-27 10:33

馬英九會郭台銘 特勤人員打小報告？國安局否認

2019-04-26 17:35

承造微型飛彈突擊艇 海軍稱六家船廠有能力

2019-04-26 13:06

郭台銘為後宮說道歉 反問賴：怎不批逼退選的真皇帝？

2019-04-26 15:28

訪眷村遇大學生拍畢業照 郭台銘：不該拍拍照就離開

2019-04-26 13:04

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

2019-04-26 16:34

影／吳祥輝暴走罵蔡「政治淫婦」賴急切割：自負其責

2019-04-26 16:34

一趟搞定！韓國瑜30日先會吳敦義 後赴馬英九論壇

2019-04-26 13:33

韓國瑜批馬政府表現 前馬政府官員回擊：韓還沒準備好

2019-04-26 15:20

韓國瑜是豪雄？教授：只是因時趁勢 本質就是一般人

2019-04-26 13:40

郭台銘訪眷村談韓國瑜：我們是台灣安定的兩根柱子

2019-04-26 12:27

妻今回來！做了3天奶爸 郭董：向所有媽媽致最高敬意

2019-04-26 12:39

郭台銘將展開兩個月傾聽之旅 全面接地氣

2019-04-26 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top