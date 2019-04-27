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影／唐鳳訪華府：會面層級「超乎預期」

2019-04-27 07:56聯合報 記者張加╱即時報導

行政院數位政委唐鳳26日結束訪問美國華府行程，稱這次訪美會面層級「超乎預期」，此行與美方討論如何保護選舉不被境外勢力操縱等議題。

唐鳳26日在駐美代表處與媒體茶敘表示，訪華府有三項主要工作，一是保護選舉不被境外勢力滲透、操縱，以及保護民主；二是如何守護資通安全；三是如何與全世界主張開放自由、開放政府的夥伴，達到更深一層的聯盟關係。

唐鳳說，與美方談到台灣，最常聽到的單字是「前線」；這反映兩件事情，一是台灣目前處境讓人感到險峻，另一是台灣在華府有非常多朋友，這些朋友都說，台灣的前途不只是台灣自己的事，也與區域穩定與美國戰略高度關聯。

媒體日前曾詢問唐鳳此行會晤的美方官員層級，當時唐鳳表示，層級符合大家預期；而訪問一周後，唐鳳26日說，「層級超乎我們自己的預期」，但基於台美默契，無法談任何細節。

唐鳳提供的新聞稿指出，外界看到的也許是美國在外交、軍事上提供台灣協助，但在民主創新與資安防護方面，台灣在美國的全球戰略中，都扮演重要角色，「美國也很需要台灣」。

此外，唐鳳表示，許多華府朋友一再提醒，不要只從台灣海峽的角度來理解台灣的戰略位置，應將視野擴大到印度洋和太平洋，結合整個印太地區的人民，共同爭取自由開放的價值。

行政院數位政委唐鳳（左）26日於駐美代表處與媒體茶敘，右為駐美代表處副代表薛美瑜...
行政院數位政委唐鳳（左）26日於駐美代表處與媒體茶敘，右為駐美代表處副代表薛美瑜。華盛頓記者張加／攝影
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