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避免失焦 廢核遊行卓榮泰「不談初選、不談民調、不談協調」

2019-04-27 00:52聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨主席卓榮泰。聯合報記者林澔一／攝影
民進黨主席卓榮泰。聯合報記者林澔一／攝影
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民進黨主席卓榮泰晚間透過臉書表示，「427這一天，團結廢核、沒有懸念！」他說，大家都知道蔡英文總統、行院長前院長賴清德也同樣會來到現場實踐長期以來共同的信念。他希望這一天「不談初選、不談民調、不談協調」；重點是我們用什麼負責任的態度及清楚的論述面向台灣社會及人民？而不是誰跟誰在現場有沒有見面，講了什麼話！

卓榮泰說，這一天，許多人會走上凱道為了「告別核電」，他和桃園市長鄭文燦、黨秘書長羅文嘉及來自各地的黨公職、關心環境發展的朋友們也會在隊伍當中，我們都是在盡一份台灣子民的責任。

卓榮泰也表示，是的，大家都知道蔡總統、賴院長也同樣會來到現場實踐長期以來共同的信念。在去年公投之後，引起很多反面的憂慮，所以台灣需要這一場運動來喚起社會大眾對非核家園更多的信心與熱情。

他說，他希望這一天「不談初選、不談民調、不談協調」，在我們的隊伍當中只有「告別核電 風光明媚」、「綠能大國 風光啟動」沒有其他政治訴求、沒有任何選舉激情；所以重點是我們用什麼負責任的態度及清楚的論述面向台灣社會及人民？而不是誰跟誰在現場有沒有見面，講了什麼話！

以下是卓榮泰臉書全文：

427這一天，團結廢核、沒有懸念！

這一天，許多人會走上凱道為了「告別核電」，我和文燦市長、羅秘書長及來自各地的黨公職、關心環境發展的朋友們也會在隊伍當中，我們都是在盡一份台灣子民的責任。

是的，大家都知道蔡總統、賴院長也同樣會來到現場實踐長期以來共同的信念。在去年公投之後，引起很多反面的憂慮，所以台灣需要這一場運動來喚起社會大眾對非核家園更多的信心與熱情。

我希望這一天「不談初選、不談民調、不談協調」，在我們的隊伍當中只有「告別核電 風光明媚」、「綠能大國 風光啟動」沒有其他政治訴求、沒有任何選舉激情；所以重點是我們用什麼負責任的態度及清楚的論述面向台灣社會及人民？而不是誰跟誰在現場有沒有見面，講了什麼話！

427這一天，只有團結廢核、沒有其他懸念！

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