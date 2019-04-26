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高溫下令暫停體測一周 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

【即時短評】初選步步驚心 小心惹火上身

2019-04-26 23:26聯合報 記者林河名╱即時報導

昨天才批評總統初選過程「只是在講『某某配』，有失民主精神，不足取」的行政院前院長賴清德，今天再度開砲。他認為還沒有決定人選時，就在決定「誰配誰」，會讓人認為「權力分贓」，甚至是公然「搓圓仔湯」。賴清德的話愈說愈直接，雖然展現他的不滿，但若辛辣過了頭，也可能落人話柄，成為對手反擊的目標。

賴清德連日高分貝質疑黨中央協調小組，過去見面都不談程序，「就是要我退」。但他今天就碰到軟釘子。身兼五人協調小組成員的行政院長蘇貞昌，過去雖與賴清德交好，不但否認賴清德的指控，也勸賴「一定要好好耐住火氣」。

除了被提醒避免「發火」，賴清德也「惹火」上身。「蝴蝶蘭文創」負責人吳祥輝昨天公開批評「蔡英文不倒、台灣不會好」，更在臉書批蔡英文總統是「政治淫婦」，引發「英粉」眾怒，賴清德雖撇清自己只是受邀參加台灣社記者會，但吳賴同框，帳就記在賴清德頭上，只能趕緊滅火。

甚至，賴清德今天呼籲尊重女性，臉書一開始所用的字眼是「兩性平權」，也遭網友批評「都西元幾年了還在兩性平權，連中小學課綱都比你先進，你要不要回去重讀小學」。後來，即使文章中所有「兩性平權」的字眼，全改成「性別平權」，仍引發不少人質疑。

相對於賴清德近來頻頻拉高分貝，述說在初選過程遭受的不平待遇，蔡英文雖然重彈「團結」老調，卻也維持一貫的「求合」軟調。蔡英文今天接見獨派色彩鮮明的基督長老教會，不忘引用聖經說「要趁著有光的時候行走，免得黑暗抓住你們」，既在交心，也用來「博暖」。

賴清德今天表示，希望大家尊重他參選的權利，讓初選制度好好走，「不要讓黨內少數人做決定」。賴清德堅持走完初選的決心，雖然符合民主程序，但被延長的初選，已是「步步驚心」。從鴻海董事長郭台銘「後宮說」一出馬上道歉，到吳祥輝的辱罵式發言惹議，都說明了只要稍不留意，犯下失言的錯誤，隨時都可能成為被攻擊的話柄，變相讓「少數人」作了決定。

行政院前院長賴清德連日高分貝質疑黨中央協調小組，過去見面都不談程序，「就是要我退...
行政院前院長賴清德連日高分貝質疑黨中央協調小組，過去見面都不談程序，「就是要我退」。聯合報資料照
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