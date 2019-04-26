達成非核家園目標 蔡總統：我與政府都有最高的決心
明天將有一場「2019廢核遊行」，蔡英文總統稍早透過臉書發文宣布，她明天會到凱道的現場，向所有一起推動非核家園和能源轉型的朋友們致上她的敬意和謝意。她也強調，對於達成非常家園的目標，「我與政府都有最高的決心」。
蔡英文說，從80年代開始，超過三十年，因為有這麼多人的一起努力，台灣才能順利的向「非核家園」目標大步挺進。現在，「非核家園」不再只是我們呼喊的口號，而是正在抵達的目標，伴隨著能源轉型的全面啟動，再生能源更成為台灣新興的產業。
蔡英文表示，「我要跟大家一起走上一段，對於達成『非核家園』目標，我與政府都有最高的決心。」
以下是總統臉書全文：
明天的「2019廢核遊行」，將在台北和高雄同步展開，我會到凱道的現場，向所有一起推動非核家園和能源轉型的朋友們致上我的敬意和謝意。
從80年代開始，超過三十年，因為有這麼多人的一起努力，台灣才能順利的向「非核家園」目標大步挺進。現在，「非核家園」不再只是我們呼喊的口號，而是正在抵達的目標，伴隨著能源轉型的全面啟動，再生能源更成為台灣新興的產業。
我要跟大家一起走上一段，對於達成「非核家園」目標，我與政府都有最高的決心。
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