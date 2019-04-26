27日廢核大遊行 陳其邁曬23年前車諾比考察照「撞臉明星」

2019-04-26 21:15 聯合新聞網 綜合報導



陳其邁秀出23年前的車諾比考察照，許多人認為年輕時的陳其邁酷似台語歌手陳雷。圖擷自／陳其邁臉書 分享 facebook

非核家園是民進黨執政以來的重要政策願景，而今（26）日是車諾比核災事件的33周年，行政院副院長陳其邁也秀出23年前的車諾比考察照，明言從1996年第一次擔任立法委員開始，台灣就在邁向無核的道路上持續努力，這張照片也意外引起網友關注，許多人認為年輕時的陳其邁酷似台語歌手陳雷，表示「差點以為看到陳雷耶，現在轉型成功，好帥 」、「怎麼越老越帥」。

而明日在高雄與台北兩都將舉行廢核遊行，屆時他與總統蔡英文都將出席，呼籲民眾一起「給孩子一個安全的未來」。今日他也代表行政院長蘇貞昌，與台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會、媽媽監督核電聯盟等「廢核」老戰友們見面，並統整出三大訴求：一、加強核電廠核安管制，改善能源管理，促進再生能源發展，二、加強非核家園教育與推廣；三、支持「廢核再生」公投、「反核廢」。

陳其邁在臉書PO文強調，行政院會落實2025非核家園的政策目標，未來「核一、核二、核三不進行延役，核四不重啟」。此外，民眾關心的空汙問題，政府會將燃煤機組除役、改為燃氣機組，並加強空汙防治設備，在空氣品質不良時期配合降載，有信心於2025年時，將整體電力系統空汙排放量降低於2017年的45%。為因應未來的電力需求，也會積極持續推動能源轉型，規劃2025年再生能源要達到總發電量的20%，未來離岸風電及太陽光電將是重要發展主軸。陳其邁表示「行政院會並秉持『穩定供電，減少空汙、合理電價』的原則，達成非核家園的目標。」