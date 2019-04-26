民進黨台南議長跑票案 賴清德：中評會重創民主精神

2019-04-26 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨中評會24日針對去年台南市正副議長選舉跑票的議員，予以停權1年半處分，行政院前院長賴清德今受訪時表示相當遺憾，中評會這樣的決定再次重創民主精神，也讓黑金改革半途而廢，盼黨中央做妥善處理。