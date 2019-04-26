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吳敦義：有幫韓國瑜募款 兩人關係沒降到「韓冰！」

2019-04-26 17:08聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義。記者林澔一／攝影
國民黨主席吳敦義。記者林澔一／攝影
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國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書指出，國民黨主席吳敦義韓國瑜競選高雄市長期間，曾募款4000萬元直接交給韓國瑜。吳敦義今天表示，總數從哪裡來他不知道，有人捐款這是事實，但他沒有經手過錢，「絕對沒有從我的手中，拿多少錢，給哪一位縣市長候選人，這我是不做的。」

吳敦義說，他做了兩年的黨主席，每個月都在借錢，有時候一個月的確借4000多萬左右，但這些借款，他從不經手。

吳敦義說，他當過8年半高雄市長，在高雄是有一些朋友，他會衡量他們的狀況，也不能要求太多，多少會要求在比較艱困的地區能有多一點資源，但他沒有經手過錢，他不做轉手的這種事情，「絕對沒有從我的手中，拿多少錢，給哪一位縣市長候選人，這我是不做的。」

吳敦義說，這個總數從哪裡來他不知道，有人捐款這是事實，但他不可能調查別人到底捐多少。

外傳吳韓兩人關係降到冰點，吳敦義說，他覺得不會啊，才剛約好碰頭，他認為有些可能是傳話的關係，不要用這種形容比較好。

吳敦義說，韓國瑜是他的朋友，也是他請韓國瑜到高雄市當黨部主委，也是他作主提名的，怎麼會變成冰點，吳敦義還開玩笑說，不要以為韓國瑜女兒叫韓冰，「他就變冰點了」。

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