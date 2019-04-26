婦聯會：祈禱也有罪？民主社會的基本人權還有嗎？

2019-04-26 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會發布新聞稿，駁斥自由時報報導指「婦聯會已慢慢轉型成『宣教組織』。圖為婦聯會大樓。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會今天發布新聞稿指出，自由報導報導指婦聯會與黨產會訴訟，員工會經常為每一次出庭「就地禱告」，每週三下午固定有祈禱會，因而認為「婦聯會已慢慢轉型成『宣教組織』」，婦聯會對此駁斥，祈禱會一直都在，數十年風雨無阻至今，「祈禱不是婦聯會的原罪」。

婦聯會表示，蔣夫人民國39年初由美返國，面臨國家危難，即組織基督徒姊妹為國祈禱，該祈禱會固定於週三下午舉行，數十年風雨無阻以至今日。

婦聯會表示，媒體有此偏頗看法，正是因為不了解婦聯會為婦女慈善團體，為國祈禱，為民祈禱，本是婦聯會之要務。以婦聯會這樣一個柔弱的婦女團體，要對抗民進黨政府及黨產會的清算鬥爭，不祈禱怎麼行呢？

婦聯會表示，如果連「祈禱」都會被否定或攻擊，民主社會的基本人權還有剩餘嗎？

另外，針對報導指中華民國婦女聯合會四月十七日會慶當天，討論有關組政黨事宜，贊成者佔投票多數。

婦聯會澄清指出，會慶當天並無任何慶祝儀式，只是會務相關人員與律師、學者們相聚，探討婦聯會因應當前受打壓情勢與未來走向。

婦聯會表示，政黨法於106年12月6日公布，規定政治團體應於二年內修正章程轉換為政黨，否則將予解散，清算財產。此對於婦聯會之存續發展，至關緊要，會務人員深為關心，提出探討。至於所謂假投票一事，並非決策人員，而係在場人員表達意見之一種方式，不具任何效力。