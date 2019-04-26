立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

2019-04-26 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立法院三讀通過「勞退條例」部分條文修正案、勞基法部分條文、離島建設條例、廢止戰士授田證等案，在院長蘇嘉全（右）敲錘定音後，將這些攸關民生議題法案一一入法。記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院今天通過三項勞動相關法律修正：包括重罰雇主不按時提撥退休金的「勞工退休金條例」，攸關勞工颱風出勤安全的「職業安全衛生法」，與派遣人員權益有關的「勞動基準法」。預計三法的修正，可望在五一勞動節之前公布生效。

民進黨立委劉建國指出，考慮到勞工在颱風天戶外工作的風險，應在「職業安全衛生法」中，要求雇主有提供勞工防護設備，或採取其他確保安全措施的必要責任。

針對派遣雇用愈來愈普遍，為避免派遣單位積欠工資，勞動基準法修正條文明訂，經請求派遣單位給付仍未給付時，要派單位就有補充給付的責任，以此保障派遣勞工的經濟安全。

同時，為避免派遣單位以要派契約期間作為與勞工訂定定期契約的理由，以規避勞工法令相關終止契約及給付資遣費的責任，三讀條文也明定，派遣單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約。

勞退條例修正案則將雇主積欠退休金、資遣費的罰鍰，增至30至150萬元，並限期給付，否則按次處罰。勞動部應公布違規的事業單位與負責人名稱，督促雇主提繳勞工退休金與繳納滯納金。外籍人士若取得永久居留許可，可申請可申請加入勞退新制。另外，為鼓勵自營作業者、實際從事勞動的雇主、受委任工作者等人自提退休金，將不計入所得稅課稅。