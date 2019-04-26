影／白綠合體無望！柯缺席廢核遊行 轟蔡政府只用愛發電

2019-04-26 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



台北市長柯文哲又向小英政府開砲！由於反核團體將在27日舉行廢核大遊行，蔡英文總統及行政院前院長賴清德也將出席遊行活動，成為外界關注的焦點，不過外界也很關心柯文哲會不會出席遊行活動，自然碰頭讓白綠合體。對此柯文哲忍不住抱怨主辦單位，他的行程早就安排好了，25日才收到邀請函，所以不會出席遊行。

他也趁機砲轟政府：「能源政策跟產業政策是一體兩面，只有考慮一邊是不對的，這個終究我們也不能只用愛發電嘛」。