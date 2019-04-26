再喊話！賴清德：現在決定誰配誰是權力分贓、搓圓仔湯

2019-04-26 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨總統初選「蔡賴之爭」白熱化，行政院前院長賴清德今透過臉書直播表示，民進黨民主制度非常完整，當代表民進黨的人選最後選出來時，才決定「誰配誰」。如果在還沒有決定人選時，就在決定誰配誰，會讓人有不好觀感，認為民進黨在「權力分贓」，甚至是公然「搓圓仔湯」的感覺。

賴清德說，民進黨全名是民主進步黨，幾十年來，民進黨都是以民主帶領台灣進步。既然初選是一道民主程序，就應堅持民主精神。初選不只有輸贏，還有民主內涵，就時由關心台灣的國人決定誰代表民進黨。如果捨民進黨初選制度、不尊重國人，又回到少數人的決定，在當前社會，無法贏得國人支持。

賴清德表示，昨天他應主辦單位邀請參加反中國併吞台灣、維護主權的記者會，他清楚呼籲國人要共箱盛舉邀，團結一起，將明年總統立委選舉定位為，反併吞、護主權，反對和平協議、反對假和平，同時也反對九二共識、反對一中原則及一國兩制。

賴清德說，他是被邀請參加記者會，來賓言責要自負。賴清德意指，昨天同場來賓蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝除羞辱蔡英文總統一事。

賴清德表示，當他決定參選時，已公開說要進行一場君子之爭，除了他不會攻擊蔡英文總統，也希望大家都不要互相攻擊，候選人支持者都不要互相攻擊，才有辦法提升台灣民主。支持蔡或他，都宣揚支持對想的理念，但不要互相攻擊。