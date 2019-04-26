【即時短評】韓國瑜飛刀連三發 刀刀刺傷自己要害

2019-04-26 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



韓國瑜自比是「小李飛刀」李尋歡，身體很差、武功很高強，但近日飛刀三連發，先罵了三任總統，再說國防靠美國，最新一刀又射向國民黨，批評權貴密室，三刀看似又快又狠，卻刀刀回傷自己，讓原本看似向陽光走去的政治前途，逐漸生出了蔽日帶刺的荊棘。

韓國瑜一席「三個台大法律系總統搞垮台灣經濟競爭力」的發言，看似把扁馬蔡三任總統都罵了，不過台灣這20年來就算是民進黨執政，財經官員或多或少都要依靠「老藍男」。韓國瑜這一罵，等於否定財經老兵們的努力；如果韓國瑜真登上大位，還能期待有經驗的政擅老兵出馬幫他推動國家機器？

韓國瑜在訪美時又說，「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」。這樣的說法國台辦在日前已經表達不滿，大陸官方也對大陸網友解禁，要讓韓國瑜「正式跌下神壇」，若市場靠不了大陸，恐衝擊韓國瑜「高雄發大財」承諾。且國防靠美國向來是民進黨選邊站的兩岸策略，這與堅定九二共識，訴求兩岸和平往來，哪一個才是真的韓國瑜？

現在韓國瑜在宣布願意承擔2020的同時，又批評國民黨長久以來政治權貴熱衷於密室協商，一把飛刀再次掃向藍營高官。但韓國瑜或許忘了，去年9月27日下午在立委王金平辦公室內，關心他的人是如何促成後來震撼人心，幫助扭轉高雄選情的「三山造勢」。私下喬，真有那麼十惡不赦？