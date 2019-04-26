美中台關係起手式 柯文哲：我被限制的條件比較少

2019-04-26 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午出席幸福企業活動。記者楊正海/攝影 分享 facebook 曾在訪美期間對於美中台三角關係，喊出「親美友中」的台北市長柯文哲，昨晚在臉書上發文表示，在中美對抗的世界情勢下，台灣可以「左右為難」，也可以「左右逢源」，就看我們在夾縫中如何求生存。因此在世界局勢上，當起手式不對的時候，經過滑坡效應，局勢越來越差，最後就難以善後。

柯文哲上午出席幸福企業活動時，被問到他的起手式，跟高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘比，有什麼優勢？柯文哲說，到現在為止，他的限制，被設定的條件比較少。至於兩岸關係是不是會重新詮釋？柯文哲說，不是。

另外，媒體問柯，郭台銘組黃金陣容的競選團隊，柯文哲說，我根本還不曉得他的陣容有哪些人，媒體追問，將和郭的智庫對尬？柯說，不會吧，「我想也不會」。

對於柯昨天在臉書發文，指和經濟學人智庫對談，提到美中台關係起手式，這個要講學術，叫非線性關係，這有很多名詞，如果要用大家聽得懂的話，不管是蝴蝶效應，還是中國成語「差之毫釐失之千里」，意思就是說，非線性關係在前面，起始狀態設定不同時，透過後面蝴蝶效應，後面結果完全不同，這樣回到起始狀態要非常小心。

媒體問柯，兩岸關係會重新詮釋？柯說，不是。柯文哲說，他和經濟學人對談，只是談話，還跟他講西遊記的故事，孫悟空用觔斗雲，可一下就到西天去了，為何唐三藏還要花14年，千辛萬苦走去西天取經，最後結論是，台灣終究自己的問題要自己解決，所以外面講一大堆理論，到最後還是台灣人自己想辦法要解決自己的問題。