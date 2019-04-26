昨天才接反核遊行請帖 柯文哲：送請帖要有誠意一點

2019-04-26 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午出席幸福企業頒獎活動。記者楊正海/攝影 分享 facebook 全國廢核行動平台明天將舉辦「告別核電，風光明媚」反核遊行，民進黨積極參與，但台北市長柯文哲不會參加，柯文哲上午出席幸福企業頒獎活動時受訪，被媒體問到為何不去反核遊行，柯文哲說，他早上才問，昨天請帖才送進來，要送也有誠意一點，早一點送來，昨天才送，「我們行程都看排好了」；柯還說，奇怪，要請人也早一點請。

對於支不支持反核遊行？柯文哲說，這要花很多時間講台灣的能源政策。他說，能源政策和產業是一體兩面，只思考一樣不會解決問題，為了這問題，北市產業局的考察團，再過幾天要出發到英國和德國，因為全世界只有一個國家，經濟成長但平均用電量下降，那就是英國，原因是產業有做改變，包括數位產業。

柯文哲說，台灣目前在思考能源政策，不能只思考能源政策，還要同時回答產業政策是什麼？包括節能減碳也是個產業，包括LED燈大量推廣的時候，另一方面可能減少能源的需求，所以能源政策跟產業政策是一體之兩面，只考慮一邊是不對的。

柯文哲說，第二，終究不能用愛發電，所以能源政策要講清楚，全世界大都市在30公里內有設核電廠，全世界只有6個，台灣就占了2個，還有一個是還沒蓋的核四，台灣核能疏散半徑一開始只有8公里，到現在只設8公里，從來不敢定30公里，為什麼？因為30公里半徑要疏散200萬人口。

柯說，他當年就台大外科加護病房主任，大概是台灣重症醫學最高的權威，當年寫不出疏散500萬人的計畫，所以台灣的疏散半徑只有8公里，沒有30公里，這跟日本福島不一樣，福島30公里疏散範圍才15萬人，台灣30公里 疏散範圍，如果要疏散200萬、300萬、400萬人，這開玩笑，要怎麼處理，台灣的核能問題不在核能，蓋在都市旁邊這才是問題。

柯文哲說，為什麼核一核二大家很注意，核三就比較沒有那麼注意，因為30公里半徑範圍內人口數不一樣，所以這是要解決的問題。柯說，不用核電是很好，問題是替代方案要有啦，還有一點，燒天然氣比較乾淨，「廢話!這我也知道」可是燒天然氣跟燒煤一度電要差8毛，台灣產業能不能撐得住，大家還要拿出來討論。結論是這樣，

「我們這個國家不需要發現問題的人、解釋問題的人」， 需要解決問題的人。