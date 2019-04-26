嗆蔡英文「政治淫婦」 網友：吳祥輝1人可戰勝5人小組

2019-04-26 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



行政院前院長賴清德昨天出席本台灣社等土社團舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，同場受邀的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝公開表示，「蔡英文不倒台灣不會好」，深夜在臉書加碼再嗆，怒批蔡英文是「政治淫婦」、「公開政治通姦者」，引發網友熱議。

賴清德發言人林聖哲表示，吳祥輝發言內容跟方式非常不妥，呼籲藍綠兩方的候選人及相關人士，不要再用這種發言方式來談話。

吳祥輝指出，他所指的政治淫婦蔡英文的定義如下：公然出賣黨提名的同志，公開和黨的競爭對手勾搭，十足的公開政治通姦者；他說，這當然是對蔡英文公然出賣提名同志準確的描述， 這牽涉的就是我和蔡英文兩人的事，她認為不實，歡迎告我。

支持吳祥輝論點的網友指出，吳的描述準確無誤，真實說出心裡面的感覺，吳祥輝雖然用字嗆辣，但是講得終究是事實，一個無能且不值得信任的黨主席，如何帶領國家人民往前進 ?雖不想評論蔡總統做的好不好 ? 但是擔任黨主席真的很糟糕，總是事實吧 ? 一個不夠格的黨主席，就可以看出她用人，領導的方式有極嚴重的問題。到現在，她仍重用那批原先讓她慘敗的人，表示她根本不曉得問題在哪 ?

更有網友盛讚吳祥輝有gus，蔡英文搞掉姚文智，讓人不爽，北市大敗，蔡出賣同黨同志，出賣黨魂，獨派不恨嗎？選舉崩盤，民進黨主席蔡英文檢討了嗎? 若有檢討 ?何必怕賴清德與她競爭？吳祥輝可以發揮他的長才，他一個人可以戰勝整個五人小組。

反對吳祥輝的網友則認為，吳有百百種陳述理念方式，卻偏以羞辱女性出發，尚且不論吳所指隱射何事，用「通姦」、「淫婦」字眼還真是自以為了不起的譬喻。如果不針對蔡的性別進行歧視譴責就說不出話，連基本的性別平等都不懂，談何社會進步思維？

也有人指吳祥輝這種說法難免會影響賴的婦女票，再經過一些有心人士加油添醋，後果慎慮，嗆聲很爽，但失票是真；更有人說吳是缺錢，希望再出風頭要版面，吳只是一個過氣的老政客，別再瘋狗亂吠火車了。