郭台銘後宮說、吳祥輝辱蔡英文 賴清德呼籲尊重女性

2019-04-26 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



海董事長郭台銘昨天一番「後宮不要干政」說法惹議；行政院前院長賴清德昨出席本土社團活動，與會的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝除公開質疑「蔡英文不倒台灣不會好」，更在臉書批蔡英文總統事「政治淫婦」。賴清德今在臉書批評郭、吳兩人說法，賴表示，「尊重女性，團結台灣為性別平權的民主國家」。

賴清德表示，鴻海郭台銘董事長這幾天表態參選，公開表示「軍國大事，後宮不宜干政。」他想跟郭董說幾句心裡話，台灣是民主國家，總統要為人民服務，不該有皇帝威權心態，妻子不是後宮，是作夥守護台灣的重要夥伴。

賴說，今天台灣能有自由民主、安居生活，感謝無數女性在職場、家庭、政界等各領域付出。在眾多前輩努力下，讓我們從重男輕女走入兩性平權的社會，讓台灣的性別平等成為亞洲第一名，全世界第八名，超越芬蘭、冰島及德國。

賴清德說，昨天台灣社舉辦「全民反併吞、護主權」記者會，他應邀出席記者會，在會上強調台灣此刻需要立即推動「反併吞法」防阻中國併吞，捍衛台灣主權。遺憾的是，記者會上，來賓之一吳祥輝先生以激烈言語批評蔡英文總統，記者會後，網路上流傳以性別歧視的語言對蔡英文總統進行人身攻擊，詆毀女性在公共領域的付出，忽略「女性參政」是台灣兩性平權的進步成果。