舉發撈億元黑心蛋商九個月後 吹哨者獎金只領到10萬

2019-04-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



政府以食安五環為號召，提高吹哨獎金，盼吹哨者挺身而出檢舉不良廠商。桃園有員工檢舉元山黑心蛋事件，事發超過九個月，吹哨者A先生出面爆料，不僅丟了工作、面臨威脅，到處搬家，至今僅領到10萬元，為吹哨獎金的最低標準，桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，罰鍰要三年多才繳清，市政府才能依比率發放檢舉獎金，這樣誰還敢當吹哨者，呼籲大家不要被政府騙了。

國民黨立委陳學聖今天為A先生舉行記者會，爆料此事。陳學聖指出，元山蛋品有限公司2018年8月經檢舉查獲，使用變質腐敗的次級蛋加工製作液蛋產品。案發至今已九個月，黑心廠商的法律責任應當追究，但是吹哨者卻無人聞問。

陳學聖說，桃園市政府直到最近才通知吹哨者領取檢舉獎金10萬元，好像以法定最低數額就想打發當事人。A先生原本是該公司員工，挺身爆料後不僅丟了工作，還面臨威脅四處搬家，等同拿自己的生命來做賭注。

A先生指出，在他檢舉後，看到的就是地方衛生局跟衛福部互踢皮球，他向桃園市長鄭文燦陳情也沒有下文。在無盡漫長的等待中，對中央及市府完全失去信心及失望。他質疑，所謂的發放即時獎金就是事件發生後拖九個月了才要發，結果是以最低的金額來汙辱吹哨者，黑心廠商的不法所得超過億元，吹哨者獎金竟然只有10萬，難道桃園的食安只值10萬嗎？

陳學聖說，吹哨獎金法源為「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，檢舉獎金則是地方自治條例規定，依罰鍰金額提撥比率發放，且要收齊罰鍰金額後，才會發放檢舉獎金給當是人。類似的案件發生在台中市政府，吹哨獎金一次就是發放350萬元，桃園市政府只肯給10萬元，原因竟是財源不足。