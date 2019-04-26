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「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

舉發撈億元黑心蛋商九個月後 吹哨者獎金只領到10萬

2019-04-26 11:11聯合報 記者張文馨╱即時報導

政府以食安五環為號召，提高吹哨獎金，盼吹哨者挺身而出檢舉不良廠商。桃園有員工檢舉元山黑心蛋事件，事發超過九個月，吹哨者A先生出面爆料，不僅丟了工作、面臨威脅，到處搬家，至今僅領到10萬元，為吹哨獎金的最低標準，桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，罰鍰要三年多才繳清，市政府才能依比率發放檢舉獎金，這樣誰還敢當吹哨者，呼籲大家不要被政府騙了。

國民黨立委陳學聖今天為A先生舉行記者會，爆料此事。陳學聖指出，元山蛋品有限公司2018年8月經檢舉查獲，使用變質腐敗的次級蛋加工製作液蛋產品。案發至今已九個月，黑心廠商的法律責任應當追究，但是吹哨者卻無人聞問。

陳學聖說，桃園市政府直到最近才通知吹哨者領取檢舉獎金10萬元，好像以法定最低數額就想打發當事人。A先生原本是該公司員工，挺身爆料後不僅丟了工作，還面臨威脅四處搬家，等同拿自己的生命來做賭注。

A先生指出，在他檢舉後，看到的就是地方衛生局跟衛福部互踢皮球，他向桃園市長鄭文燦陳情也沒有下文。在無盡漫長的等待中，對中央及市府完全失去信心及失望。他質疑，所謂的發放即時獎金就是事件發生後拖九個月了才要發，結果是以最低的金額來汙辱吹哨者，黑心廠商的不法所得超過億元，吹哨者獎金竟然只有10萬，難道桃園的食安只值10萬嗎？

陳學聖說，吹哨獎金法源為「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」，檢舉獎金則是地方自治條例規定，依罰鍰金額提撥比率發放，且要收齊罰鍰金額後，才會發放檢舉獎金給當是人。類似的案件發生在台中市政府，吹哨獎金一次就是發放350萬元，桃園市政府只肯給10萬元，原因竟是財源不足。

衛生福利部食藥署企劃及科技管理組法制科科長黃建隆指出，本案有兩位吹哨者，目前各得吹哨獎金10萬元，檢舉獎金部份，雖已有裁處714萬元，但元山蛋品還在行政救濟中，因此還不能發給檢舉獎金。陳學聖批評，吹哨者不是乞丐，且不能因為漫長的行政程序，讓吹哨者在檢舉後無所依靠，要求衛福部兩周內提出說明。

陳學聖指，元山蛋品不法所得上億元，最重要的吹哨者卻只領到10萬元吹哨獎金。圖／陳...
陳學聖指，元山蛋品不法所得上億元，最重要的吹哨者卻只領到10萬元吹哨獎金。圖／陳學聖辦公室提供
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陳學聖指，各縣市政府能決定吹哨獎金的發放額度，桃園市政府10萬，台中市政府350...
陳學聖指，各縣市政府能決定吹哨獎金的發放額度，桃園市政府10萬，台中市政府350萬。圖／陳學聖辦公室提供
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國民黨立委陳學聖（左）陪同吹哨者A先生（右）舉行記者會。記者張文馨／攝影
國民黨立委陳學聖（左）陪同吹哨者A先生（右）舉行記者會。記者張文馨／攝影
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陳學聖食安

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