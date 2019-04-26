產經「李登輝秘錄」第二章 談日本統治下的成長過程

2019-04-26 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日媒產經新聞連載的「李登輝秘錄」開始推出第二章，主題為「生於日本統治時」，描述李登輝在日本統治下的台灣成長過程。

文中提到，李登輝將手平舉到頭部高度，「一直到22歲為止我都是日本人，差不多到這裡啦。」李登輝的雙親都是幾代之前從中國大陸渡海來台，與日本應當沒有血緣關係，不過李登輝說「我們這個世代的台灣人有純粹的日本精神」，李登輝應指的是教育。

日本統治台灣時推廣教育普及，以貫徹殖民政策，李登輝也理解這一點，但對李登輝而言，不論數學、物理、歷史、哲學，各種新知識透過日本語都能習得。1998年李登輝擔任總統時下令編纂出版的歷史教科書「認識台灣」中提到，1940年六成學齡兒童都能夠進入小學就讀，1945年二戰結束時台灣的日語普及率達到75%。李登輝對當時教育普及化程度給予高度評價。

但文中也提到，不是每個台灣人都像李登輝一樣，父親是警察幹部、在經濟上受益。日本本土渡海而來的日本人未必都能尊重台灣人，也有蔑視、差別待遇。

已逝的台灣獨立建國聯盟前主席黃昭堂與李登輝交情匪淺。他在擔任日本昭和大學教授時，曾於1981年出版了「台灣總督府」一書，書中提到當時的歧視情形，從日本本土來台的日本人以輕蔑的態度稱擁有日本國籍的台灣人為中國人；不論日本人身分尊貴與否，就連大雜院裡的老闆娘都用一種高人一等的態度對待台灣人。

後來更發生了原住民反抗日本統治政策的武力衝突「霧社事件」。