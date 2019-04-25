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柯P空屋論惹議 林洲民轟：2014年就別寫蓋5萬戶公宅

2019-04-25 23:50聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市柯文哲開出「4年2萬戶、8年5萬戶」公宅支票，台北市都發局日前赴市議會工作報告時，終於坦承柯文哲8年任期「興建」的公宅，戶數僅約2萬1000戶，挨轟政策大轉彎；不過，柯文哲今天上午受訪時說，公宅不是跳票，是政策調整，並主張台灣超過3個月沒有居住的房子總計80萬戶，目前空屋這麼多，如何進入租屋市場，政策是隨著實際狀況做調整。

台北市都發局前局長林洲民今晚於東海大學演講，他提到，自己非常不能接受公宅就這樣停了，進入演講尾聲時，他更不客氣表示「人口調查，你在講什麼美國話」，2014年（柯文哲）政策白皮書，跟第一屆任期結束時，空屋數字一樣，「那是什麼意思？那2014年就千萬不要寫蓋5萬戶阿」，他聽不懂這個邏輯、這一些說法，重申要有一個平台公開論證。

林洲民今晚花了近3小時演講，闡述過去推動公宅心路歷程，他表示，台北市的公宅絕對世界第一名，是台北市民的財產，基地、基座都屬於台北市民，公宅低樓層可以有非營利幼兒園，包括社區服務、閱讀都是市民共享，不是某建設公司的，政府有公權力，怎可以不做？

林洲民簡報秀出一張全市公宅基地分布圖時，說了一句「這是空前，也絕後了。」他表示，政府應該給年輕人住好的公宅，給小孩好的環境，並提到「你說全靠這個（包租代管），我不能接受。」、「我非常非常非常非常不能接受公宅就這樣停了」。

進入演講尾聲時，林洲民忍不住說「人口調查，你在講什麼美國話」，空屋於2010年有155萬戶，今天是84萬你緊張什麼？同樣（柯文哲）2014年政策白皮書、跟第一屆任期結束時，空屋數字一樣，並反問「那是什麼意思？那2014年就千萬不要寫蓋5萬戶啊。」

現場有人提問，為什麼柯文哲會政策轉彎？林洲民表示，跟一個人工作4年假不了，柯文哲有個特質很多人比不上，就是非常的認真，如果是假貨，3分鐘他就知道，但在柯文哲旁邊的能夠講真話的人不多，沒有人敢說NO。

林洲民提到，媒體人黃光芹之前訪談時問他，誰是最好台北市長，當時他說前總統陳水扁，因為做事認真、充分授權，柯文哲也非常認真但「事必躬親」，如果今天打分數，在他心目中還是陳水扁分數比較高。

林洲民表示，他在美國工作12年，自己的信念是「I work with you、I don‘t work for you」，知道該發表意見就會發表意見，柯文哲旁邊太多當柯說NO、就跟著一起說NO的人，沒有人會說這次不是NO、是要YES。

最後，林洲民說，柯是很好的市長，這次公宅為何改弦易轍，可能跟同仁討論時間不夠，或發出這建議的時候，沒人敢跟柯說應該多想想，「而這件事情，柯文哲你應該多想想。」

台北市都發局前局長林洲民今晚於東海大學演講。圖／截攝自林洲民臉書直播
台北市都發局前局長林洲民今晚於東海大學演講。圖／截攝自林洲民臉書直播
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台北市都發局前局長林洲民。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲林洲民北市

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