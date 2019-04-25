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長照政策 朱立倫推有薪照顧假、長照保險制度

2019-04-25 23:34聯合報 記者王寓中╱即時報導

新北市前市長朱立倫「台灣更好」臉書直播，今晚探討台灣當前最急迫長照議題。朱立倫表示，高齡社會已不可逆，他擔任新北市長時，公共托老或是長照2.0等政策都領先全台；政府應該正視照護者不足的問題，從照護者需求出發，建立完善的長照機構與財源制度，並讓長照成為一項完整的產業，才能從根本解決。

朱立倫說，照護者希望獲得的支持，絕對不是「做功德」就能夠一語帶過。

行政院前院長張善政今晚也加入觀看直播的行列，他並留言提到自己的母親失智二十多年，讓他非常體會長照的重要性，「小時候她牽著我照顧我，到老年她卻喊不說我的名字，那種痛，為人子女無法言喻」。

朱立倫表示，台灣在去年則正式邁入高齡社會，老年人口來到331萬人。2025年，台灣就會進入超高齡社會，屆時老年人口將佔台灣總人口的五分之一。

朱立倫表示，台灣目前失能人口的照護當中，有近六成是由家人來照護，三成左右是外籍看護，許多人常常因為需照護的家人沒有良好照護環境，只好辭掉工作在家照護。

有鑑於此，朱立倫主張，政府需要考量現實情況，研擬「有薪照顧假」，讓有意或暫時需擔任照護者的人，能夠沒有後顧之憂，好好在家照顧親人。甚至必須在未來的保險制度中，將家庭照顧者跟外籍看護者的服務，也都該直接列入給付項目中。

對於蔡英文總統堅持以稅收作為主要財源，朱立倫直言，這樣的方式，「一個老人分不到一袋尿布」。他認為，完善的長照機構與穩定財源是最終目標。甚至要讓長照成為一項產業，才能長長久久。

朱立倫表示，譬如說，政府在土地活化上應更靈活，過去新北市就釋出社會住宅與閒置空間來投入長照服務；資源的整合也很重要，像是共照家庭、時間銀行等政策，都能讓資源更有效地發揮；共照家庭是讓居住在附近有照護需求的家庭，人力可以互相支援，而時間銀行是指接受計畫的人，照顧他人的時數會被紀錄下來，未來當自己也有需求時，就可提領作為免費服務。

朱立倫長照

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