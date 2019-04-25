蔡英文推辣經濟 「不必把全部的雞蛋都放在同個籃子」

2019-04-25 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統臉書今天又再次聚焦「辣經濟」，她表示，最近辣經濟好消息很多，她也勤跑產業行程，並提到台灣電子遊戲機、季節性裝飾「聯瑩工藝」及三陽機車三個案例。蔡總統說，只要找到台灣的優勢，勇敢追求創新，全世界都是我們的客戶，不必把全部的雞蛋都放在同個籃子。

蔡總統說，台灣電子遊戲機產值突破300億，她今天在台灣電子遊戲機國際產業展「撿到槍」。Made in Taiwan的遊戲機台，全世界搶著買，從夾娃娃機到射擊遊戲機，一年產值300億！

蔡英文進一步提到今天走訪的「聯瑩工藝」，她表示，新竹在地的「聯瑩工藝」，擅長製作精美的季節性裝飾，幾十人的中小企業，對抗中國低價競爭，用「品質」和「創新」穩定外銷至少30多個國家，甚至賣到美國白宮和迪士尼樂園。

最後，蔡總統提到三陽機車，她說，三陽工業是台灣人熟悉的品牌，現在不只三太子騎機車，還鎖定歐盟、東協、中南美和非洲四大市場，全球機車外銷突破8萬輛，闖出一片天。

蔡總統說，只要找到台灣的優勢，勇敢追求創新，全世界都是我們的客戶，不必把全部的雞蛋都放在同個籃子。

以下是蔡總統臉書全文：

我不說你不知道，最近 #辣經濟 好消息很多，我也勤跑產業行程，今天就見證了三個厲害的故事：

1️⃣台灣電子遊戲機產值突破300億

我今天在台灣電子遊戲機國際產業展「撿到槍」！Made in Taiwan的遊戲機台，全世界搶著買，從夾娃娃機到射擊遊戲機，一年產值300億！

2️⃣全世界有過耶誕節的地方就有台灣聯瑩的裝飾

新竹在地的「聯瑩工藝」，擅長製作精美的季節性裝飾，幾十人的中小企業，對抗中國低價競爭，用「品質」和「創新」穩定外銷至少30多個國家，甚至賣到美國白宮和迪士尼樂園！

3️⃣三陽機車布局全球

三陽工業是台灣人熟悉的品牌，現在不只三太子騎機車，還鎖定歐盟、東協、中南美和非洲四大市場，全球機車外銷突破8萬輛，闖出一片天！

只要找到台灣的優勢，勇敢追求創新，全世界都是我們的客戶，不必把全部的雞蛋都放在同個籃子。

#蔡英文拚經濟