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荷蘭辦事處慶祝國王節 代表讚台荷關係蓬勃發展

2019-04-25 19:59聯合報 記者徐偉真╱即時報導

荷蘭貿易暨投資辦事處今天晚上舉行晚宴慶祝荷蘭國王節，荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）表示，國王節也是荷蘭全球的使館和代表處回顧與各國關係的時候，他說荷蘭和台灣的關係蓬勃發展，不但堅實，也在貿易、農業和科學等領域有所拓展，「荷蘭和台灣是老朋友，希望我們的友誼長存、歷久彌新」。

荷蘭辦事處今天舉辦晚宴慶祝國王節，外交部前部長簡又新、法務部長蔡清祥、外交部主任秘書李光章出席，還有英國、德國、加拿大、歐盟等多國駐台代表出席。

紀維德說，國王節也是荷蘭的國慶日，也是荷蘭國王威廉․亞歷山大的52歲大壽；紀維德說，每年都有人問他，荷蘭國王節都在做什麼？有閱兵儀式嗎？有沒有任何正式的國家典禮？他的答案是「沒有」，「我們就開趴而已」，荷蘭人這天慶祝國家團結，也慶祝橘色。

紀維德說，荷蘭和台灣的關係蓬勃發展，例如貿易，雙方2018年雙邊貿易達近百億美元，約新台幣3084億，荷蘭仍然是台灣在歐盟的第二大貿易夥伴，去年荷蘭也是台灣最大的外國直接投資者，金額高達35億美元（約新台幣1080億），約佔所有外國直接投資的三分之一；同樣的，荷蘭也是台灣在歐盟投資最多的國家。

紀維德也提到剛閉幕的台中花博，表示荷蘭為了推廣循環經濟，在台中世界花卉博覽會建造了荷蘭國家館，是全台灣第一棟循環建築，共有超過3百萬名訪客到訪，認識循環建築和循環農業，並獲得國際園藝生產者協會（AIPH）頒發首獎，而為了展現真正的循環經濟，荷蘭館的建材，將會進駐台糖位於台中月眉的循環設計園區，在全新設計的建築物中，找到第二生命，「如此一來，它將會是全球第一棟拆解、重複使用的循環建築」。

紀維德說，荷蘭和台灣是老朋友，希望雙方的友誼長存、歷久彌新，一起攜手、維新、打造創新的解決方案，在未來讓我們的經濟和社會更永續、更有韌性，當然也更強健。

荷蘭駐台代表紀維德。記者徐偉真/攝影
荷蘭駐台代表紀維德。記者徐偉真/攝影
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