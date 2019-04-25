「Uber條款」明預告期滿 駕駛要求交部不得實施

2019-04-25 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber與租賃車合作後衝擊計程車生意，造成兩業惡鬥。交通部修法預告俗稱Uber條款的「汽車運輸業管理規則第103條-1」，30多名由Uber司機組成的網路平台叫車代僱駕駛自救會今天下午到交通部前抗議，高呼「車隊壟斷、綁架司機」，強調目前已有32萬名消費者連署拒絕修法，「民進黨還要不要網路世代的票？」呼籲交通部修法預告期滿不得公告，並應舉辦協調會徵詢各界意見。

自救會向交通部長林佳龍提出五大質疑、五大訴求，五大質疑包含質疑修法目的根本不在照顧小黃司機，而在圖利財團；質疑要求所有平台代僱駕駛轉做多元計程車司機，不但圖利財團，更不了解駕駛們心聲；質疑為了小黃司機選票，不要網路世代選票；質疑交通部不敢得罪計程車特定團體，不敢承認租賃車和網路平台叫車業合作是合法，放任計程車團體抹黑、造謠，製造對立、仇恨，交通部要為修法造成的爭議，負完全責任。

自救會也要求林佳龍在修法預告期截止後，不得公告，並應舉行包括網路叫車平台業者、平台代僱駕駛及消費者代表在內的協調會；立刻澄清網路叫車平台與租賃客車合作是合法的，消弭小黃司機和平台代僱駕駛的仇恨與對立，並不得再放任某些計程車團體造謠、誹謗，否則不排除對公務人員提出失職糾舉。自救會指出，全國12000名代僱駕駛修法後將沒有工作，家人生計也難以維持。

對此，交通部表示該修法絕不會今天公告，即便是沒爭議的法規，預告期滿後也至少要兩個月的法規程序。但「只要是對的方向，就要往前走」，但Uber利益應合理分配給租賃車、計程車等各產業，只要登記為計程車客運服務業，就可短途載客。盼能透過Uber科技的優勢，將這產業變得更有效率和科技化，而不是用不公平競爭的方式打壓計程車產業。

此外，交通部近來表態若Uber要採短途計程車模式營運，應登記計程車客運服務業，走入與小黃不同的多元化計程車，並成立Uber大車隊，交通部長林佳龍也表態將鬆綁小黃費率、顏色與經營模式，並擬放寬「一司機一車隊」限制。交通部今天重申，絕對不會讓Uber司機生計有問題，願意協助Uber駕駛轉到多元化計程車，且包括車輛貸款移轉、取得執業登記證等，都會專案協助。

不過對於鬆綁「一司機只能參加一車隊」，目前派遣平台仍反對。交通部政次王國材表示，鬆綁只能參加一個車隊，可以增加計程車司機收入，但是車隊權責必需清楚，會積極與業者討論。至於鬆綁時間，是否會在103-1條修正之前，或同步上路？王國材表示，不一定能跟103-1一起實施。