【重磅快評】除了陪蔡英文走一段 賴清德還能什麼？

2019-04-25 18:58 聯合報 主筆室╱即時報導



行政院前院長賴清德投入民進黨總統初選是一條漫長且安靜的路，他雖迅雷不及掩耳閃電登記參選，但在總統蔡英文的慢工細活之下，失去舞台的賴清德越來越透明，直到今天突然警醒，怒駁外界力推的蔡賴配，外界不免好奇，究竟發生了什麼事？

主張總統初選民調決勝負的賴清德原本老神在在，但他沒想到，蔡英文可是選過兩次總統，深諳選戰箇中奧妙，只要砲口準藍營及共產黨猛轟，終將反應在民調上；果然，最近來各家民調都顯示賴清德的民調優勢漸失，蔡英文具一路爬升。

民調上來之後，蔡英文對初選的說法也改變了，從「民調下去就分裂了」到「取消初選是造謠」，蔡賴之爭實已發生化學變化，昨天民進黨中央黨部定調初選的程序及時程還是繼續走下去，即已意味蔡已取得實質領先，賴清德則註定挑戰失敗。

蔡英文行事謹慎，若沒有十足把握，絕不會讓黨部公布總統初選時程及政見會、民調作業等日程表，也不會在苗栗嚴詞駁斥民進黨可能取消初選的傳言；也因蔡已確信足以超越賴清德，她一方面升高姿態，展示勝出的實力，同時繼續向賴溫情喊話合作，「一加一，一定是大於二」，不僅說給賴清德聽，也說給挺賴的獨派聽。

蔡英文打選戰果然有效率，今天獨派有動作了，由李明亮、廖運範共同發起的「請以最強組合延續本土政權，期待蔡賴配」連署已經動起來了， 包括獨派大老史明、總統府資政蕭新煌、台獨聯盟主席陳南天、前駐日本大使羅福全、台灣之友會總會長黃崑虎等人都參與連署，重點就是要促成「蔡賴配」。

賴清德自然會緊張，民調優勢漸失，獨派又被蔡英文成功運作，賴今天出席本土社團召開的「全民反併吞、護主權」記者會，原是他取暖的場子，但眾人卻大推連署蔡賴配，只有台大教授賀德芬鼓勵他「要挺下去」，吳祥輝提醒他莫被蔡總統「併吞」，賴清德除了答應參加27日的廢核遊行陪蔡總統「走一段」，附和一下蔡英文非核家園的堅定決心，還真是一籌莫展。

回頭看看賴清德投入這場總統初選的軌跡，一般來說，賴應主攻，蔡重於防守，但賴清德的佛系打法，讓蔡英文動輒反守為攻，還常喊中場暫停、修改一下規則，賴清德過去打過兩次台南市長選戰，都以兵不血刃過關，根本沒有打過這種選舉叢林戰的他，除了生氣為何大家都推他當蔡的副手外，他還能做什麼？