蔡英文舉「與惡」為例 喊話：我們走在正確的道路上

2019-04-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



總統蔡英文今天到新竹縣湖口三元宮參拜，她向鄉親說明執政近3年來，雖然鄉親看到政府很努力持續推動改革，但卻沒有強烈感受到改變，這是因改革之初需要花費很多力氣，但效果卻要2到3年後才會呈現，她希望鄉親對執政團隊有信心，團隊一定會證明「走在正確的道路上」，執政會越來越好。

蔡英文今天下午首站抵達三陽工業參訪，隨後到三元宮參拜，並與地方人士茶敘，最後則前往在地企業聯瑩工藝參訪。

蔡英文指出，自從行政院長蘇貞昌上任後，與團隊一起將過去近3年來執政做總檢查、檢討，需要加速執行的會全力加速，需要調整的會調整。因此這幾個月來，可以看到行政團隊節奏很快，執政成效一直在往上走，所以執政滿意度也在往上走，人民確實開始感受到執政績效一項一項的顯現。

蔡英文也針對美中貿易問題提到，全球經濟受影響，在今年經濟成長每個國家都往下調整經濟成長率，唯獨台灣是往上調升，這是因為台灣政府在過去近3年增加內部投資，如前瞻基礎建設計畫，雖然2017年受到很多阻礙，但政府還是通過法律、預算，現在已經能看出成效。

她舉公共電視戲劇「我們與惡的距離」為例表示，這齣優質戲劇經費來源，就是來自前瞻計畫。她也向鄉親喊話，對執政團隊要有信心，她自己也很有信心，只要給執政團隊時間，一定會證明給大家看，「我們的方向是正確的，我們走在正確的道路上。」

蔡英文又以即將到來的報稅為例，表示鄉親會特別有感，因為稅收穩定成長，政府決定回饋人民，減輕相對收入低的國民的賦稅，如一年收入40萬以下的鄉親是不用繳稅的，讓他們有更多的所得可以支配。她也提到8月1日準備上路發放的育兒津貼，還有更多政府貼心的政策，都是因為過去做了很多改革、財政努力累積出來的成果，現在才能回饋給人民，讓人民有感。

對於兩岸關係，蔡英文則表示「一步也不讓」，當習近平提出一國兩制台灣方案的時候，她站出來說不可以，台灣人絕對不接受；當中國的飛機蓄意飛過海峽中線，她也下令國軍一定要強勢驅離，因為中線是保證台海和平非常重要的一條線。

她強調，採取這樣堅定的姿態，沒有人說她是「麻煩的製造者」，全世界的民主國家都覺得蔡英文做得很好，站在她的後面支持她，這是因為近3年來她花了很多時間跟台灣的朋友溝通，形成合作關係，讓這些朋友認為台灣是在印太地區和平穩定最好的夥伴。

蔡英文表示，有些人可能會覺得她太「軟」，但台灣的生存發展要靠自己，也要靠朋友，她做的一切都是為了讓國際能信賴台灣，能夠跟台灣形成合作的夥伴關係，一起保住民主的價值，保住這個區域的自由穩定跟和平，這就是她希望國際給台灣的認同。