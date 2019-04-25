政院大修律師法 防司法濫竽充數

2019-04-25 18:22 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



法務部次長陳明堂表示，修法目的為強化律師職業倫理及公益服務。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

律師懲戒紀錄將公開！行政院會25日拍板《律師法》修正草案，條文從53條增加到146條，未來將設立「律師及律師懲戒決議書查詢系統」，公開律師「懲戒紀錄」供民眾查詢及檢驗，同時也修法杜絕不適任司法官轉律師。行政院長蘇貞昌希望透過查詢系統的設置，保障民眾使用司法權利，並提升律師專業素養。

提升律師素質

法務部次長陳明堂25日受訪時表示，此次修法目的為強化律師職業倫理（淘汰不適任律師）及公益服務，實現律師執業自由化以及地方公會會籍單一化，對完善律師制度，促進我國民主法治與保障人民權益，均有助益。

針對外界關心的不適任司法官轉任律師，特別修法杜絕重大犯罪者（如貪瀆司法官）轉任律師；已轉任律師者，得於2年內廢止其證書。另外，涉特別重大犯罪（如貪污）仍請領律師證書者，經檢察官提起公訴，法務部得停止證書審查，律師懲戒委員會得命其停止執行職務。

資料雲端化 公開檢驗

另外，為確保人民訴訟品質，增訂「律師及律師懲戒決議書查詢系統」。法院將公告遭懲戒確定的律師，讓民眾可透過懲戒系統查詢，依自身需求選擇律師。另外，草案增加全國律師聯合會跟中央主管機關皆可懲戒律師，並要求設置律師倫理風紀委員會，如果人民對律師懲戒與否有意見，可以向委員會申覆。

蘇貞昌說，過去曾有司法人員在職期間犯罪，服刑完畢後，還可以轉任律師，造成社會觀感不佳。希望能藉由這次修法，完善律師制度，並公開資料讓外界檢視。修正案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院各黨團協調，早日完成修法程序。

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