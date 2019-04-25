高銀放貸慶富疑點 韓國瑜：收集事證查辦

2019-04-25 17:19 中央社 高雄25日電



韓國瑜。聯合報系記者姜宜菁/攝影 分享 facebook 高雄銀行對慶富集團的放貸造成新台幣7.6億元的呆帳，高雄市議員於議會專案報告中輪番質疑。高雄市長韓國瑜表示，如果有新事證就送檢調查辦。民進黨團則籲勿政治操作。

高銀給慶富集團的放貸案被懷疑是慶富可以取得國防部獵雷艦案聯貸的證明。高市議會成立「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，韓國瑜今天率領副市長洪東煒及財政局長李樑堅、高銀董事長張雲鵬等人備詢。

時代力量市議員林于凱針對高銀給慶富集團的放貸過程追查慶富從2014年資本額5.3億元到2015年就增資為30億元，還有高銀以短短4天的時間就同意提供慶富17.4億元履約保證函，流程異常快速，也質疑老舊漁船擔保品的價值。

無黨籍市議員朱信強不滿高銀因為慶富案打消7.6億元呆帳造成營運損失，質疑徵信到放貸過程未有相關獨董或監察人對授信講話的紀錄，高銀未盡監督職責，就像「橡皮圖章」。

張雲鵬說，放貸給慶富是「失敗的授信」、授信案是「缺失」。由於慶富是高銀老客戶早有密切往來，他坦承這件放貸案過程是「警覺性不足」。雖然地檢署在107年11月12日就簽結高銀相關人員無背信之嫌，已予簽結；不過他說，如果市議會調查有違法之處，歡迎移送檢調。

李樑堅表示，已請委任董事、常董對授信案查察，市長韓國瑜也指示成立高雄銀行慶富案調查小組，如果授信過程有問題，一定會移送檢調。

韓國瑜表示，高銀給慶富的借貸案風風雨雨，市府會保障市民權益。專案會議後收集事證，如果確認對市民有損失，會全案移送檢調單位進一步偵查。高市府法制局長吳秋麗表示，如果有新事證，可以請檢方重啟調查。

慶富授信案，高銀內部懲處了包括總經理、授信處長及分行經理等5人。

針對國民黨等議員對高銀給慶富案的授信質疑，市議會民進黨團召開記者會，並促市議會調查小組應盡快向地檢署檢舉，讓地檢已簽結的案重啟調查，而不是在議事廳裡政治審判、憑空想像。