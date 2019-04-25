法官法草案停審 民間團體連署抗議

2019-04-25 16:57 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



法官法修正草案在立法院停擺，引來民間團體不滿。司法改革基金會25日前往監察院抗議，批評法官法若不修正，只會讓法官評鑑機制一再上演官官相護，為此他們將發動連署，要求總統蔡英文盡速督促立院修法。

法界憂破壞司法公正

原本法官法規定，法官評鑑委員會由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人等共11人組成。而立委提出的修正版本則為法官1人、律師2人、檢察官1人、法律學者1人，及長期參與司法改革議題的非法律學者及社會團體代表6人。

針對此修正版本，法界人士紛紛憂心恐破壞司法公正，檢改團體「劍青檢改」23日亦發表聲明指出，草案中對於非法律學者的描寫過於空泛，缺乏公正客觀的篩選可行性；而提高非法界人士參與評鑑委員會的比例，恐會讓民粹或特定利益人士團體凌駕專業。而立法院也在24日詢答司法院及法務部的意見後，決議暫停法官法修正草案的審查。

官官相護問題嚴重

司改會25日在記者會中舉例說，2017年的台中地院陳秋月法官在審查消債案件時，常當庭對債務人惡言相向，並強迫其撤回案件，比例高達70-80%，遠高於全國平均撤回率。

「事件爆發後，陳秋月遭調離消債專庭並進行評鑑，然而在1年多的調查後，評鑑委員會卻裁決評鑑不成立！」司改會指出，這類個案不成立的情形屢見不鮮，明顯有官官相護，顯見修法勢在必行。

司改會表示，蔡英文競選時做出的司改承諾，隨著本屆立委任期接近尾聲，恐將胎死腹中。司改會強調，不修法導致官官相護一再上演的問題相當嚴重，為此他們發動全國連署，支持立委提出的草案版本，提高非法界人士參與評鑑委員會的比例，並要求蔡英文展現魄力盡速通過修法，以確實淘汰不適任法官、檢察官。

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