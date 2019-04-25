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吳敦義常會化解韓參選障礙 黨務人士：只怕新娘不上轎

2019-04-25 15:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨中常會昨拍板另訂特別辦法，為無法主動參與總統初選的高雄市長韓國瑜解套。與會常委轉述，主席吳敦義會中要求，常會應提出能讓韓最適參與初選方式，徵召韓被動參與初選。該常委說，外界指控吳「卡韓」選總統太過。

與會人士表示，吳敦義昨在常會中力主，國民黨總統提名機制一定要讓所有有機會勝選者都能納入，不能有遺珠之憾；主持常會過程，吳也首度證實，之前受訪曾提到「保留萬分之一徵召機會」，就是在指「今天的狀況」。

黨務人士則說，對外界「卡韓」質疑虛心接受，但強調黨若真要卡韓，直接公告初選就好，可是黨並沒這樣做。

該黨務人士表示，其實黨一直以來最怕的是今天帖子印了、場地租了、戒子也買了，結果新娘子卻不上轎。該人士說，韓國瑜發聲明後至少算有個表態，讓黨知道後續該怎麼做。

不過相關話題，昨天常會尾聲也引起討論。有與會者就擔心，萬一初選主動納入韓國瑜，韓國瑜也勝出，最後卻不願意參選怎麼辦？黨副主席郝龍斌認為不會有這樣的狀況，另一副主席曾永權則說這是假設性的問題。

國民黨中常會昨討論常委提案，盼為韓國瑜與鴻海董事長郭台銘參與總統初選的形式與黨權問題解套。但會議一開始，常委卻輪流為吳敦義叫屈，暗批韓國瑜。

常委江碩平說，黨公職對外罵黨中央權貴密室協商並不恰當。常委李德維也說，黨應警告參選人與幕僚不要再做出不當發言，有人批黨權貴、熱衷密室協商用字也太重。不少常委也說，黨中央一直努力要推最強總統人選，卻屢遭外界誤解，吳敦義委屈了。

吳敦義回應，考慮「6月5日議會會期」才結束，國民黨總統提名時程要考慮周延，目前規劃5月提行事曆，7月完成提名，「不要讓他為難」，言談中已為韓國瑜考慮。吳還說，外面也有很多人聲援黨中央，很多事如人飲水、冷暖自知，語畢還輕鬆大笑。

也因想盡快確定機制，吳敦義昨會中一度要求常委就總統提名是否改為全民調表決，卻遭常委蔣根煌質疑，常會2月底才通過總統提名採七成民調、三成黨員投票，2個月不到又要改全民調，常會決議是扮家家酒？

之後在常委徐弘庭等主張提名機制要「保護潛在的總統候選人」後，曾永權才裁示要組發會比照去年縣市長提名訂特別辦法。吳敦義提醒，未來提名機制要打開公平之門。

對「擁郭卡韓」質疑，黨務人士說，外界不能只看一個時機點，好像趁韓國瑜出國時發生「這個事」，也應思考黨這幾個月來提名機制轉折目的為何，黨之前也不知道會突然殺出一個程咬金；現在黨已善意開另扇門，相信外界應不會再有卡誰質疑。

韓國瑜吳敦義國民黨

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