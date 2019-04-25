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賴清德：國安法不夠，應制定反併吞法或反滲透法

2019-04-25 15:33聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長今天參加台灣北社等獨派團體舉辦的「反併吞」記者會，賴清德說，他以堅定無比的態度參加記者會，一起宣誓，絕對反對併吞，維護台灣主權，希望父老鄉親能夠響應，用具體行動維護主權及自由生活方式。

賴清德說，今年一月二日，中國國家主席習近平公開提出習五點，有兩個重點，一是中國已經開啟併吞台灣的進程，二是所謂九二共識只有一個中國原則，並沒有國民黨宣稱的一中各表，台灣只有一條路可以走，就是香港跟澳門的一國兩制，因此他今天跟本土社團一起跟社會報告，明年一月十一日選舉應該定位為反抗中國併吞、反抗中國一國兩制的主張、捍衛台灣主權也捍衛民主自由人權生活的一場選舉。

賴清德說，局勢如此險峻之下，國民黨要員提出的解決之道不是站在台灣主權立場，而是和平協議等主張，很清楚，中國並不是沒簽過，如果有效，西藏不會那麼慘，喇嘛不會平白無故犧牲，達賴也不必流亡海外，希望父老鄉親將明年選舉定位為反對和平協議及反對成為第二個香港及西藏的選舉。

賴清德說，他是一個務實台獨工作者，國家戰略是「安內和外」，對內部追求國家安全無虞，主權得以維護，社會安和樂利，人民安居樂業，獨立自主，人民幸福。對外也是和平主義。

賴清德說，未來台灣應該妥善運用「台灣關係法」，積極參與印太戰略，圍堵共產勢力擴張，捍衛台灣安全及亞太區域和平，也應該妥善運用美國通過的國防授權法案，增進國防力量，以色列的經驗指出，堅強的國防才能捍衛安全，台灣也不例外，以色列從來沒有相信過一紙和平協議就可以換來和平，因為大家都清楚，和平協議是假和平，中國要的也不是和平現狀，而是併吞台灣。

賴清德也認為，未來應強化國家安全，中國可以武力攻台，且現在已經對台灣各層面滲透，反映在去年九合一選舉上面，包括里長、宗教團體、政黨或任何一個組織。

他也提到，未來應該強化國安體系功能，善用優秀專業人才，並成立國家安全單位，專責維護國土安全，目前「集會遊行法」及「國安法」不足，因此應該推動制定「反併吞法」或「反滲透法」，才能達到國家安全。他也提醒，中國做的每件事情，最後目標就是併吞台灣，國人應該要有這樣的危機意識，千萬不要被中國利用。

賴清德強調，他主張「和平是對外的最高原則」，對中國也不例外，反併吞捍衛台灣主權，維護台灣自由民主生活，未來應該運用種種力量，包括外交、國防、國安、經濟及國人團結的力量，但他對中國立場從來沒有改變，要自信展開交流，求同存異，透過交流增進彼此了解。

賴清德九合一選舉國安法

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