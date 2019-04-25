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黃光芹這本書是這樣來的！李佳芬：拜託好朋友別傷害她

影／賴清德：沒有民主 我們與惡的距離是零

2019-04-25 15:29聯合報系攝影中心 記者胡經周黃義書╱即時報導

行政院前院長賴清德今天出席本土社團「全民反併吞，護主權」記者會，賴清德表示，元月二日，中國國家主席習近平的「習五點」，已經開始了併吞台灣的進程，也明白指出九二共識只有一個中國原則，沒有國民黨宣稱的「一國兩制」。他希望，明年總統與立委選舉，社會大眾把他定位為，反抗中國的併吞，反對中國「一國兩制」的立場表達。

至於支持綠營與黨內的部分人士，希望最後能「蔡賴配」，賴清德強調，他已經多次公開表示，堅持走完民主初選程序，民進黨的價值就在民主，「沒有民主，我們與惡的距離是零」。

行政院前院長賴清德今天出席本土社團「全民反併吞，護主權」記者會，受到現場獨派人士...
行政院前院長賴清德今天出席本土社團「全民反併吞，護主權」記者會，受到現場獨派人士的熱烈歡迎。記者胡經周／攝影
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針對支持綠營與黨內的部分人士，希望最後能「蔡賴配」，賴清德強調，他已經多次公開表...
針對支持綠營與黨內的部分人士，希望最後能「蔡賴配」，賴清德強調，他已經多次公開表示，堅持走完民主初選程序，民進黨的價值就在民主，「沒有民主，我們與惡的距離是零」。記者胡經周／攝影
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賴清德一國兩制行政院

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