影／賴清德：沒有民主 我們與惡的距離是零

行政院前院長賴清德今天出席本土社團「全民反併吞，護主權」記者會，賴清德表示，元月二日，中國國家主席習近平的「習五點」，已經開始了併吞台灣的進程，也明白指出九二共識只有一個中國原則，沒有國民黨宣稱的「一國兩制」。他希望，明年總統與立委選舉，社會大眾把他定位為，反抗中國的併吞，反對中國「一國兩制」的立場表達。