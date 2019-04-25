賴清德打國際牌 五月初訪問日本

2019-04-25 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德5月初將前往日本訪問，預計4天行程，可能參訪東京奧運的籌備作業，也將發表演講，主題是「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」。由於這是賴清德準備民進黨總統初選過程中首度出訪，一舉一動備受關注。

賴清德今天表示，訪日行程主要是應僑胞邀請做演講，其他行程有確定再跟大家報告。