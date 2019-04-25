托育一條龍變半條龍？台中托育預算只到7月 藍綠吵翻天

2019-04-25 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市「托育一條龍」預算只編到7月底，基層擔心托育政策不延續，市府追加8.5億元送審；台中市議會教育文化委員會今審查相關預算，藍綠議員爆發口角衝突，為了審不審該筆預算吵翻天，目前仍未有定案。

「托育一條龍」是前市長林佳龍的招牌政策，今年度本預算只編列11.5億元，只能支應到今年7月底，基層傳出托育政策不延續，憂心補助只到7月底；台中市教育局編列8.5億元追加預算送審，宣示托育政策會延續下去。

台中市議會教育文化委員會今上午開會，要不要審查追加減預算？藍綠議員吵翻天，藍營議員主張要先審查預算，但民進黨議員認為要先審查市府與議員提案，雙方僵持不下，國民黨議員李中與民進黨議員江肇國爆發口角，主席宣布會議休息10分鐘。

國民黨議員李中等人利用休息期間，在場外召開記者會，呼籲民進黨議員不要擋預算，不要讓林佳龍的「托育一條龍」，變成只有「托育半條龍」。此舉引起民進黨議員江肇國不滿，要求李中澄清誰在擋預算？否則沒辦法繼續審查，雙方又爆發第二輪口角。

台中市教育局長楊振昇說，「托育一條龍」今年度本預算只有編列11.5億元，足夠支應到7月底，市府追加8.5億元補足8-12月的需求，希望儘速審議通過。台中市新聞局長吳皇昇說，托育政策會延續，希望預算盡快審議通過，讓基層民眾安心。