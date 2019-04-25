親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜2020聲明
中選會主委人事
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

托育一條龍變半條龍？台中托育預算只到7月 藍綠吵翻天

2019-04-25 13:44聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市托育一條龍」預算只編到7月底，基層擔心托育政策不延續，市府追加8.5億元送審；台中市議會教育文化委員會今審查相關預算，藍綠議員爆發口角衝突，為了審不審該筆預算吵翻天，目前仍未有定案。

「托育一條龍」是前市長林佳龍的招牌政策，今年度本預算只編列11.5億元，只能支應到今年7月底，基層傳出托育政策不延續，憂心補助只到7月底；台中市教育局編列8.5億元追加預算送審，宣示托育政策會延續下去。

台中市議會教育文化委員會今上午開會，要不要審查追加減預算？藍綠議員吵翻天，藍營議員主張要先審查預算，但民進黨議員認為要先審查市府與議員提案，雙方僵持不下，國民黨議員李中與民進黨議員江肇國爆發口角，主席宣布會議休息10分鐘。

國民黨議員李中等人利用休息期間，在場外召開記者會，呼籲民進黨議員不要擋預算，不要讓林佳龍的「托育一條龍」，變成只有「托育半條龍」。此舉引起民進黨議員江肇國不滿，要求李中澄清誰在擋預算？否則沒辦法繼續審查，雙方又爆發第二輪口角。

台中市教育局長楊振昇說，「托育一條龍」今年度本預算只有編列11.5億元，足夠支應到7月底，市府追加8.5億元補足8-12月的需求，希望儘速審議通過。台中市新聞局長吳皇昇說，托育政策會延續，希望預算盡快審議通過，讓基層民眾安心。

台中市議會本次定期會議程中，5月底、6月底都安排了二、三讀會，據了解，市府希望「托育一條龍」的追加預算，能在5月底完成審議，以免基層憂心，但綠營打算在6月底才審議該筆預算，雙方在議事程序上互相角力。

台中「托育一條龍」預算只編到7月底，市府提出追加預算8.5億元，藍綠議員對於審不...
台中「托育一條龍」預算只編到7月底，市府提出追加預算8.5億元，藍綠議員對於審不審預算爆發口角，目前仍未定案。記者洪敬浤／攝影
分享

托育台中市民進黨

相關新聞

影／版稅議題延燒 李佳芬親上火線說明

2019-04-25 15:13

立委初選民調勝出 陳歐珀：續推宜蘭十大建設

2019-04-25 15:05

賴清德自爆黨中央要他退「與惡距離是零」

2019-04-25 14:51

賴清德：透過管道講某某配 失民主精神不足取

2019-04-25 14:50

央行總裁隨扈暈倒幫量脈搏 柯文哲：對我來說是小事

2019-04-25 14:45

卓榮泰：媽祖藉夢境讓「魚」蚌相爭 把關鍵選擇留給....

2019-04-25 13:52

韓國瑜籲假韓粉退散 邱毅：假韓粉有三種

2019-04-25 13:19

國安局檔案拒解密 楊翠：持續協商 會一件件慢慢解密

2019-04-25 13:18

政院拍板：國家海洋日6/8一年內發表海洋白皮書

2019-04-25 13:11

內政部：7月起大賣場、百貨公司強制辦理耐震評估

2019-04-25 12:53

首次質詢黃偉哲 謝龍介砲火削弱原來是這樣

2019-04-25 12:51

李佳芬臨時決定不出席中午公益活動 韓國瑜仍會到

2019-04-25 12:50

宣稱考量黨工安全 民進黨台南新營黨部關門支持者錯愕

2019-04-25 12:49

佔中九子遭判刑 賴清德：只有「一國」、沒有「兩制」

2019-04-25 12:47

高市議會專案報告慶富案 民進黨議員質疑政治審判

2019-04-25 12:46

蘇貞昌喊話無效 韓國瑜僅派秘書長列席院會

2019-04-25 12:34

與英派開戰？民進黨台南黨部今閉門哀悼黨紀

2019-04-25 12:25

學者：郭、韓英文拚音重組 暗示了這件事

2019-04-25 12:25

韓國瑜書「跟著月亮走」版稅爭議 李佳芬中午說分明

2019-04-25 12:24

議員爆：高銀獨董竟稱如果我是國防部長定全力協助慶富

2019-04-25 12:23

慶富案風風雨雨 韓國瑜：高銀放貸如有不法送法辦

2019-04-25 12:20

蘇貞昌籲列席行政院院會 韓國瑜仍缺席

2019-04-25 12:12

民進黨嘉義立委初選 現任立委李俊俋初選落馬

2019-04-25 12:09

政院修法：貪汙司法官禁轉律師 怕踩雷可查懲戒系統

2019-04-25 11:54

影／和韓較勁？應謝長廷邀請訪日 柯：每天都有剛好的事

2019-04-25 11:44

影／女綠委稱「金門豬滾回去」？民進黨團：無端指控

2019-04-25 11:35

將軍人五大信念改三大信念 陳水扁口述歷史將出版

2019-04-25 11:06

高銀放貸慶富細目首度曝光 放貸破33億

2019-04-25 10:27

高銀放貸慶富集團專案報告 議會特邀韓國瑜列席

2019-04-25 10:25

林洲民：公宅政策怎改弦易撤？ 柯文哲：這是政策調整

2019-04-25 10:14

同婚專法立法 全球知名大企業：通過有助台灣經濟

2019-04-25 10:12

柯、韓近期訪日暗較勁？柯：每天都有剛好的事情

2019-04-25 10:10

怕被蘇貞昌點名？柯文哲今出席行政院會

2019-04-25 10:02

【重磅快評】減稅大小眼 納稅人豈能不生氣？

2019-04-25 09:31

引《與惡的距離》回韓國瑜 黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

蘇真昌「提醒」韓國瑜：有空請來院會

2019-04-25 01:05

唐鳳訪華府智庫 交流大選假訊息

2019-04-25 00:50

柯文哲應謝長廷之邀5月訪日 白綠關係受矚目

2019-04-25 00:49
看更多

熱門文章

韓國瑜PK郭台銘！爆料公社模擬投票 居然是他大贏...

2019-04-25 08:22

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53

國民黨立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

2019-04-24 17:26

影／國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

2019-04-24 16:28

「陸網友鋪天蓋地罵韓國瑜」 李敖兒子：正式跌下神壇

2019-04-25 08:07

引《與惡的距離》回韓國瑜 黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

韓國瑜去年開了這玩笑 會成神預言？

2019-04-24 18:32

韓國瑜臉書PO文：「冒牌韓粉」請退散

2019-04-24 20:01

「跟著月亮走」版稅 李佳芬：黃光芹只要撰稿工本費

2019-04-24 19:59

盲眼神算「囝仔仙」斷言 2020將選出屬豬的總統

2019-04-25 11:20

杜紫宸酸韓國瑜怕辯論 孫大千：挺郭不必傷害韓

2019-04-25 08:44

陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13

酸柯文哲、韓國瑜？ 鄭文燦：好好做市長不要每個都想選總統

2019-04-24 15:52

董念台：韓國瑜根本不懂江湖眉角 留下了「笑柄」！

2019-04-25 10:36

黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

2019-04-25 00:37

影／國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

2019-04-24 18:26

首次質詢黃偉哲 謝龍介砲火削弱原來是這樣

2019-04-25 12:51

蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35

確定納入國民黨總統初選機制 韓國瑜：一切都尊重

2019-04-24 17:27

路透社：美官員透露 法國軍艦本月通過台灣海峽

2019-04-25 03:56

民進黨嘉義立委初選 現任立委李俊俋初選落馬

2019-04-25 12:09

郭台銘宣布選總統前未告知韓 韓幕僚潘恒旭：不夠義氣

2019-04-24 22:06

影／被蘇貞昌批行政院會沒去過 韓國瑜：有分工、盡量參加

2019-04-24 16:24

【重磅快評】韓國瑜入列 郭台銘如何形塑「總統相」？

2019-04-24 19:07

陳玉珍被綠委罵金門豬？管碧玲：拿出證據不可造假

2019-04-24 16:49

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

2019-04-25 14:30

高銀放貸慶富細目首度曝光 放貸破33億

2019-04-25 10:27

選前稱「做一半怎對得起選民？」館長促韓國瑜信守承諾

2019-04-25 12:13

再向賴清德喊話 蔡英文：一加一大於二是支持者期待

2019-04-25 11:06

韓國瑜書「跟著月亮走」版稅 李佳芬：實拿70多萬元

2019-04-25 14:31

郭台銘參選不講義氣？林濁水：韓國瑜的無意2020哩？

2019-04-25 08:43

法軍艦通過台灣海峽 專家：地緣政治重要發展

2019-04-25 10:03

為韓國瑜成立後援會 韓卻回傳「頭暈」貼圖

2019-04-25 11:05

「心中無黨」 藍中常委為吳抱屈 籲韓粉節制

2019-04-25 00:25

影／傳卓榮泰有意請辭、初選取消 蔡英文：惡意的謠言

2019-04-24 23:04

「分化藍營」 韓國瑜轟：冒牌韓粉退散

2019-04-25 00:18

誰在背後開槍？胡幼偉擬驚悚片「韓國的瑜」電影預告詞

2019-04-24 17:33

郭韓都納入初選機制！吳敦義：相較於民進黨，我們不急

2019-04-24 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top