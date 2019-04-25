國安局檔案拒解密 楊翠：持續協商 會一件件慢慢解密

2019-04-25 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



促進轉型正義委員會日前調閱「美麗島事件」、「陳文成命案」及「林宅血案」等檔案時，被國安局以「永久機密」為由拒絕。促轉會代理主委楊翠今天接受名嘴邱明玉廣播專訪提到，促轉會並沒有放棄繼續追，她也提出兩個必須，第一「必須要堅定」；第二就是必須與各機關繼續溝通、協商。

楊翠也透露，正因促轉會不斷與各機關溝通、協商，很多文件就一件、一件慢慢解密，但對於未來解密的內容，是否會動搖國本？楊表示，她不認為會，但因還沒看到內容，不能做評估。

楊翠表示，促轉會必須不斷與各機關溝通、協商，公文往來，很多文件才能一件、一件慢慢解密，尤其機關與機關的互信，還需要一點過程及時間，儘管國安會對檔案解密，比較不符合轉型正義觀點，還是傳統情治單位的想法，但世界各國都會遇到這樣的狀況，若調閱資料有困難，很重要就是溝通與協商，另外促轉會也會請行政院或總統府協助協調。

另外促轉會人事案，前主委黃煌雄去年十月六日請辭後，主委懸缺已超過半年，一直由楊翠代理至今，對於是否行政院已找到主委人選？楊表示，她完全沒有收到找到人選的消息，以及未來的處置方式，另外也有傳聞主委將由楊翠代理至任期走完，楊表示，她沒有主動收到，或從外面聽到這消息，否認傳聞。

楊表示，促轉會一直有尷尬、弔詭的狀況，一方面被外界誤解為東廠、貼標籤；一方面向各機關調閱資料又相當困難，必須在夾縫中尋找光線，她能理解，行政院在尋找人選上，一定遇到相當大的挫折，她也不認為，拒絕的人選是不夠勇敢，因為連她自己在促轉會，才發現推動轉型正義工作，比想像更困難。