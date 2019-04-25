政院拍板：國家海洋日6/8一年內發表海洋白皮書

2019-04-25 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「海洋基本法」草案，明定國家海洋日為每年6月8日，海委會副主委莊慶達會後指出，將在一年內針對海洋事務法制、海洋產業、海洋文化、海洋生態保育、海洋廢棄物及海洋人才培育等相關議題，發表海洋白皮書；針對草案規定中央政府得設立海洋發展基金，辦理海洋發展及資源永續等相關事項，莊慶達表示，海洋事務有相當高的涉外性、複雜性，需要基金協助發展，但一定會遵照財政紀律執行。

草案明定，為打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家，維護國家海洋權益，提升國民海洋科學知識，深化多元海洋文化，創造健康海洋環境與促進資源永續，健全海洋產業發展，推動區域及國際海洋事務合作，特制定本法。

針對海洋廢棄物部分，草案規定，政府應整合、善用國內資源，訂定海洋汙染防治對策，由源頭減汙，強化汙染防治能量，有效因應氣候變遷，審慎推動國土規劃，加強海洋災害防護，加速推動海洋復育工作，積極推動區域及國際合作，以保護海洋環境。

草案也要求政府應將海洋重要知識內涵，納入國民基本教育與公務人員培訓課程，整合相關教學資源、培訓機構或團體，建立各級學校間及其與區域、社會之連結，以推動普及全民之海洋教育。

莊慶達會後指出，海洋國土部分，認定就是根據國際海洋法為4.72倍；而過去海洋事務涉及的單位達22個，未來整合上，主要的目的主管是核心事業的，海委會不會移撥，其餘會逐漸整合移撥。