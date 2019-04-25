內政部：7月起大賣場、百貨公司強制辦理耐震評估

2019-04-25 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



花蓮上周四發生規模6.1強震，內政部今赴行政院報告「危險老舊建物耐震相關執行成果報告，趁此宣傳老屋重建、耐震評估，次長花敬群會後指出，7月1日開始推動特定建築物強制辦理耐震能力評估，大賣場、百貨公司都將納入。另外，為了鼓勵危老重建，內政部也修正放寬無須詳評即可申辦危老重建，並將提高初步評估補助至費用之80%，約每件1萬2000-1萬5000元。

行政院長蘇貞昌會中則表示，已在上周核定「109到111年度公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫」，預計3年投入166億元，要完成國高中小校舍耐震補強最後一階段的改善工作。

蘇貞昌也說，危險老舊建物耐震相關執行涉及安全、市容及經濟力等各面向，要解決的困難，包含法令、經費及政策等，請內政部、教育部、財政部及金管會等共同努力、一體協助，讓台灣能加速相關資源投入，如有困難及難以解決之處，請政委吳澤成召集協助。

我國地震頻繁，內政部表示，老舊公有建築物耐震評估補強全力推動中，將持續加速執行，私有建築物政府主動辦理建物快篩，並協調地方政府依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，推動耐震能力評估，維護公共安全，也將強化有感宣導耐震評估、危老重建及都市更新政策，並如期完成都市更新條例子法訂、修定。

花敬群表示，接下來將協助地方政府儘速完成相關自治法規，預計7月1日開始推動特定建築物強制辦理耐震能力評估，且督導地方政府加速辦理，大賣場、百貨公司都將納入。