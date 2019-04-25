首次質詢黃偉哲 謝龍介砲火削弱原來是這樣

2019-04-25 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議員謝龍介過去因質詢台南市前市長賴清德時爆紅，被稱為賴的「長期戰友」，今天質詢對上新市長黃偉哲，兩人一來一往，不過謝的砲火似乎削弱不少，謝龍介表示，因為這是第一個會期，當時賴清德第一會期他也是這樣，先聽新市長的市政規畫，接下來將會強力監督。

謝龍介質詢一開始，先請黃偉哲站上報告台，謝龍介說「伸手不打笑臉人」，黃偉哲回「沒有，我是強顏歡笑」，謝龍介說，過去市府是作秀團隊，賴清德以前下交流道、搭高鐵都能替人看病，害他不敢跟賴搭同班車。

謝龍介對黃偉哲說，施政報告對交通除了過去補助之外，對塞車隻字未提，但台南在發展觀光事業，團隊要展現新氣象。謝說，用舊團隊可以說是為了賴清德初選，所以聽聞5月以前不能動人事，這對台南並不公平，不應為了政治利益影響市政。

黃偉哲駁「我沒有聽說5月以前不能動」，但百分之百同意別因政治利益影響市政，謝龍介聽完笑了一下，回「你什麼都同意，還要說什麼」。

謝龍介說，第一會期會給黃偉哲時間做做看，黃也釋出善意要共同面對問題，看得出黃沒有很強烈的意識形態，並理解中華民國外交艱困，願意打開市場，後續再來看他如何開源節流，強力監督。