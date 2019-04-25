李佳芬臨時決定不出席中午公益活動 韓國瑜仍會到

2019-04-25 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



原定今天中午要參加「高雄公益大使暨公益捐款」的高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，臨時向市府新聞局丶社會局表示不出席，韓國瑜仍會到場。