宣稱考量黨工安全 民進黨台南新營黨部關門支持者錯愕

2019-04-25 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



民進黨台南市新營黨部今天中午緊急關門，引起外界熱議。據知，此舉是配合台南市黨部抗議民進黨黨紀蕩然無存，宣稱考量黨工安全暫時關閉，至於何時開放？黨工低調說，「遵照長官指示」。

民進黨台南市黨部中午發布新聞稿指出，昨中評會通過跑票議員僅停權一年半後，今市黨部湧入大量支持者抗議電話，紛紛揚言將來退黨抗議，台南市黨部為了對黨紀表示「哀悼」，也為了保護同仁們安全，將暫行關閉。

而新營黨部接獲通知，中午就先行拉下鐵門，讓不少支持者錯愕，目前新營黨部有3名黨工及一名志工，黨工們說，是遵照市黨部指示，一行人收拾物品拉下鐵門，約中午12點後離去。

挺賴清德色彩濃烈的市黨部主委黃先柱表示，台南市黨部將「閉門思過」，以向全體黨員跟支持者慚悔，也呼籲所有愛護民進黨的支持者，「未來繼續和我們一起監督，守護屬於我們─而不是屬於英派的民進黨。」