佔中九子遭判刑 賴清德：只有「一國」、沒有「兩制」
香港「佔中」案，「佔中九子」都遭判刑，行政院前院長賴清德今透過臉書聲援，他說此案是對香港人民要求「真普選」如此基本民主條件最大的斲傷，也證明北京承諾給予香港人民「一國兩制」，只有「一國」、沒有「兩制」，更批評對岸領導人習近平今年提出的所謂「一國兩制的台灣方䅁」，就是要統一、就是併吞台灣。
賴清德說，民選總統是過去台灣民主運動和民進黨創黨以來最核心的訴求。台灣人民在1996年終於實現「直選總統」的民主願望，也是他最早「棄醫從政」、擔任國大代表時，致力奮鬥的目標。
賴清德表示，台灣人民比香港民眾早了20多年就能透過民主選票，選出自己的國家領導人，但「民主絕非與生俱來，民主要勇敢無悔爭取」，更說民主是每一位自由、勇敢台灣人的「精神食糧」和「天然DNA」。如果失去民主，就像呼吸不到空氣，「不能自由批評政府，這絶對不是台灣人能夠接受的！」
最後賴清德說，5年前台灣「太陽花運動」，勇敢、獨立的台灣年輕人喊出「自己的國家自己救」，這是年輕世代對台灣認同的自然覺醒，可香港年輕世代想藉著「雨傘革命」爭取香港民主開放，結果遭到北京殘酷的扼殺，因此台灣除了要更堅定支持香港和其他威權國家人民「爭民主、拼自由」，更要珍惜、深化台灣民主的可貴成果。
留言