佔中九子遭判刑 賴清德：只有「一國」、沒有「兩制」

2019-04-25 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



香港「佔中」案，「佔中九子」都遭判刑，行政院前院長賴清德今透過臉書聲援，他說此案是對香港人民要求「真普選」如此基本民主條件最大的斲傷，也證明北京承諾給予香港人民「一國兩制」，只有「一國」、沒有「兩制」，更批評對岸領導人習近平今年提出的所謂「一國兩制的台灣方䅁」，就是要統一、就是併吞台灣。

賴清德說，民選總統是過去台灣民主運動和民進黨創黨以來最核心的訴求。台灣人民在1996年終於實現「直選總統」的民主願望，也是他最早「棄醫從政」、擔任國大代表時，致力奮鬥的目標。

賴清德表示，台灣人民比香港民眾早了20多年就能透過民主選票，選出自己的國家領導人，但「民主絕非與生俱來，民主要勇敢無悔爭取」，更說民主是每一位自由、勇敢台灣人的「精神食糧」和「天然DNA」。如果失去民主，就像呼吸不到空氣，「不能自由批評政府，這絶對不是台灣人能夠接受的！」