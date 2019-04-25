高市議會專案報告慶富案 民進黨議員質疑政治審判

2019-04-25 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天進行「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，7位民進黨籍市議員召開記者會強調慶富案已由高雄地檢署偵查終結，高雄市議會今天的專案報告有政治審判之嫌，如果議會查到新事證，請移送司法偵辦，如無新事證，請專案小組勿枉勿縱。

民進黨議員李柏毅、何權峰、簡煥宗、高閔琳、邱俊憲、黃文益、鄭孟洳等今天在高雄市議會民進黨團召開記者會表示，上午的議程只由專案小組成員質詢，小組成員由議長許崑源指定，有9成是國民黨籍議員，他們只有等下午的個人質詢時間登記。

邱俊憲強調，市議會調查小組應盡快向地檢署檢舉，讓地檢已簽結的案能重啟調查，而不是在議事廳裡面來做政治審判，或是憑空想像的事情；這份專案報告似乎是把一些也許不存在的事，先射箭再畫靶，那恐會傷及無辜；若今日報告後，還是沒有較具體的事證，那非常遺憾跟可惜。

黃文益表示，民進黨的立場絕對是勿枉勿縱、依法辦理，如果真有貪贓枉法，那該怎麼做就怎麼做，如果沒有卻又拿來議會再來重新討論，那根本是政治操作的手段。報告顯示過程中有專業的授信，那希望專案小組要有具體的結論，那這樣才能讓民眾信服是為了查明真相，而不是為了政治操作而硬做專案報告。

鄭孟洳強調，雄檢已簽結此案，若調查小組仍有疑慮，應該拿出新的事證進行司法程序，並向市民清楚地報告，而非隨便說這是弊案，過度的政治操作，那將模糊真正的真相。

高閔琳指出，今早的質詢必須是要是專案小組的成員，才能登記發言，而成員居然是由議長指派，大概九成以上都是國民黨籍，以至於其他政黨都無法在上午即時地進行質詢。雄檢已在2018年2月12號已經偵查終結，相關的報告跟新聞稿在網路上也已公開；而且所有的中央、地方、檢調、金管、監察機關都已證明高銀並無不法。

高閔琳表示，高銀甚至因為此案幫市庫增加了2000多萬的營收，雖然在聯貸的過程還有需要檢討的部分，所以要求高銀做內控機制和授信程序的檢討；民進黨團基於事實向市民報告，並沒有要幫高銀來護航。

李柏毅指出，政黨輪替後的市府又刻意把焦點移回高雄銀行，但獵雷艦案源自前總統馬英九執政時期的國艦國造，請不要模糊焦點，因為輪替，又利用此案對前朝進行政治鬥爭。