學者：郭、韓英文拚音重組 暗示了這件事

2019-04-25 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



2020總統國民黨初選，鴻海董事長郭台銘宣布參與、高雄市長韓國瑜沒有說不參與。世新大學副校長游梓翔說，郭、韓的英文拚音可重組成Gung-Ho，代表同心協力的「共好」，他說，唯有「郭韓共好」（Gou Han Gung-Ho），才能發揮最大團隊力量。

游梓翔在臉書發文說，他不敢說人身攻擊的全是「假韓粉」，但非常同意韓市長說的，現在他最不需要的就是幫他製造更多敵人的人。他建議韓粉，除了聽韓國瑜的做到「愛與包容」，還要記得「共好」原則。大家的目的是選出最好的人來改變台灣，郭韓要能「共好」，台灣才能「共好」。

游梓翔臉書全文：

國民黨初選，主將保持風度，但許多粉絲按捺不住，網路發言排他性強，用詞激烈，甚至對意見不同者人身攻擊。

為此，韓市長在臉書貼文：「愛與包容」永遠在！「冒牌韓粉」請退散。他說「真韓粉想幫我們交朋友，假韓粉想幫我們樹敵人」。我不敢說人身攻擊的全是「假韓粉」，但我非常同意韓市長說的，現在他最不需要的就是幫他製造更多敵人的人。

我要建議愛台灣、愛護韓國瑜市長的朋友，除了「愛與包容」，還需要一樣東西。大家想想——

郭的英文拼成Gou，韓拼成Han，在英文26個字母中是連在一起的，這不是在說兩人應該合作「無間」嗎？

GH是一個重要管理概念的簡寫——Gung-Ho，代表同心協力的「共好」。唯有「郭韓共好」（Gou Han Gung-Ho），才能發揮最大團隊力量。