與英派開戰？民進黨台南黨部今閉門哀悼黨紀

2019-04-25 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨中評會昨天針對去年台南市議會正副議長選舉跑票的陳怡珍、周麗津、吳通龍三人，予以停權一年半處分，結果民進黨台南市黨部今湧入大量支持者抗議電話，揚言退黨抗議。

民進黨台南市黨部今中午發出聲明，為了對黨紀表示哀悼，也為了保護同仁安全，今天開始暫行關閉，閉門思過向全體黨員及支持者懺悔，呼籲所有愛護民進黨的支持者，「未來繼續守護屬於我們，而不是屬於英派的民進黨」。

新潮流台南大老、民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，黨章明示「若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分」，沒有第二條路，唯有開除，但民進黨卻強行派系運作，違背黨章黨紀，民進黨墮落至此，已非當時所有懷抱推動民主理念的有志之士共同守護的民進黨。黃先柱說，「黨紀蕩然無存，黨格淪落，黨魂已失，這群人要為踐踏民主付出歷史的代價」。

黃先柱表示，他是民進黨第一批創黨黨員，看著民進黨從無到有，現在卻被人強行破壞得來不易的民主成果，這些人為了總統初選，為了一己之私，更改初選制度在先，後又透過派系運作，違背黨紀護住在議長選舉跑票的議員，「英派為了總統初選，已不惜與魔鬼交易，不惜催毀民主進步黨」。

黃先柱說，2014年台南市也有5名議員在議長投票時跑票給李全教，當時中評會不只將5人開除黨籍，蔡英文更表示這些黨員屈從利益、背棄理想，無法原諒，並向支持者鞠躬道歉，也因那一次的跑票事件，後來的議長投票改為記名投票，這一次跑票議員公然跑票，視黨紀於無物，中評會竟輕輕放下，「為了一場總統初選，有需墮落至此，與魔鬼交易嗎？」

黃先柱指出，中評會召集人蘇治芬與中評委蔡易餘曾南下徵詢他的意見，但他認為一切依黨規行事，不可破壞黨的制度，否則民進黨未來將無法約束違紀黨員，當時蘇治芬等人也承諾會尊重地方的意見。黃先柱也向中評會表示，這種事依黨紀處理，怎麼還要下來「徵詢意見」，豈非擺明是派系運作，這種重大違紀案怎可以派系運作了事？